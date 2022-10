इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp पर अब आप एक विशाल ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हम 512 लोगों को जोड़ने की क्षमता की बात कर रहे हैं, तो आप गलत है। व्हाट्सऐप ने एक बार फिर 1 ग्रुप के अंदर एड करने वाले मेंबर्स की संख्या में बढ़ोतरी कर दी है। जी हां, अब तक आप एक ग्रुप में 512 लोगों को एड कर सकते थे, लेकिन अब इसकी संख्या और भी ज्यादा बढ़ गई है। अब आप एक ग्रुप में 1024 लोगों को एड कर सकते हैं। बता दें, इससे पहले जून महीने में ग्रुप में 512 लोगों को एड करने की क्षमता को जोड़ा गया था। आइए जानते हैं डिटेल्स। Also Read - Signal में आया WhatsApp वाला फीचर, 24 घंटे में अपने आप गायब हो जाएंगी फोटो और वीडियो

Wabetainfo की लेटेस्ट रिपोर्ट में इस नए अपडेट की जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि WhatsApp beta for Android और iOS दोनों में अब ग्रुप में एड करने वाले यूजर्स की संख्या 512 से बढ़ा 1024 कर दी गई है। रिपोर्ट में इस फीचर का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया गया है, जिसमें देखा जा सकता है कि व्हाट्सऐप यूजर को एक ग्रुप में 1024 लोगों को एड करने की सुविधा दे रहा है। Also Read - WhatsApp ला रहा नया फीचर, अब ग्रुप में देख पाएंगे किसकी रिक्वेस्ट है पेंडिंग

WhatsApp is releasing larger groups up to 1024 participants!

Some lucky beta testers on WhatsApp beta for Android and iOS can add up to 1024 participants to their groups!https://t.co/qDbG3AWaIu pic.twitter.com/oI8Dtg30RK

— WABetaInfo (@WABetaInfo) October 8, 2022