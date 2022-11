WhatsApp में आया नया फीचर, अब Do not Disturb मोड में मिस हुईं कॉल की मिलेगी जानकारी

WhatsApp में एक और कमाल का फीचर आ गया है। इस महीने की शुरुआत में ही लोकप्रिय इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप ने अपने यूजर्स के एक्सपीरिंयस को और भी बेहतर बनाने के लिए 4 नए फीचर्स रोल आउट किए थे। उसके बाद भी ऐप में कुछ फीचर जोड़े गए हैं। अब यूजर्स के लिए एक नया Do not Disturb API- Missed Calls फीचर आ गया है। यह उन्हें Do not Disturb सर्विस इनेबल होने पर आई व्हाट्सऐप कॉल के बारे में जानकारी देगा। फिलहाल, इस फीचर को केवल बीटा टेस्टर्स के लिए रोल आउट किया गया है। भविष्य में यह सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए नीचे पढ़ें। Also Read - WhatsApp में आया बड़े काम का फीचर, अब बड़े ग्रुप के मैसेज नहीं करेंगे परेशान

WhatsApp Do not Disturb API- Missed Calls Feature

व्हाट्सऐप के अपकमिंग फीचर्स पर नजर रखने वाली वेबसाइट WABetainfo की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी एक ऐसा फीचर रोल आउट कर रही है, जो यूजर्स को Do not Disturb मोड के दौरान आई व्हाट्सऐप मिस कॉल के बारे में बताएगा। Android 2.22.21.7 के लिए WhatsApp beta से पता चला था कि एक नया व्हाट्सऐप फीचर Do Not Disturb API डेवलपमेंट फेज में है। Also Read - WhatsApp पर ऐसे बनाएं Community, एक साथ ऐड कर पाएंगे 50 ग्रुप

इस फीचर की मदद से आप आसानी से पता लगा पाएंगे कि आपके फोन में डू नॉट डिस्टर्ब मोड इनेबल होने पर कितनी व्हाट्सऐप कॉल छूट या मिस हो गई हैं। Google Play Store पर उपलब्ध WhatsApp बीटा के लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड करने वाले बीटा यूजर्स ही इस सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। कंपनी भविष्य में सभी यूजर्स के लिए इसे रोल आउट करेगी। Also Read - Signal लेकर आया WhatsApp वाला खास फीचर, यूजर्स स्टोरी के रूप में शेयर कर सकेंगे अपने खास पल

मिस कॉल के साथ मिलेगा लेबल

रिपोर्ट में दिए गए स्क्रीनशॉट में दिख रहा है कि जो WhatsApp कॉल Do not Disturb सेटिंग के दौरान मिस हुईं हैं, उनके साथ एक लेबल Silenced by do not disturb लगा है। अगर आपको देखना है कि यह फीचर आपके अकाउंट के लिए है या नहीं तो फोन की सेटिंग में जाकर do not disturb मोड इनेबल करें>

फिर अपने दोस्त को व्हाट्सऐप पर कॉल करने को कहें। अब अगर आपको व्हाट्सऐप कॉल सेक्शन उनकी कॉल के साथ Silenced by Do Not Disturb लेबल लगा दिख रहा है तो समझ जाएं कि आपके अकाउंट के लिए यह फीचर उपलब्ध है। हालांकि, ध्यान रखें कि फिलहाल यह फीचर बीटा यूजर्स के लिए ही है।