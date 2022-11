WhatsApp ने पिछले कुछ दिनों में अपने स्टेबल यूजर्स के लिए Poll और Community जैसे शानदार फीचर रोलआउट किए हैं। अब कंपनी एक खास फीचर पर काम कर रही है, जिसके आने से यूजर्स वॉइस नोट्स को स्टेटस के रुप में शेयर कर पाएंगे। आपको बता दें कि वर्तमान में व्हाट्सऐप पर केवल फोटो, लिंक, टेक्स्ट और वीडियो को स्टेटस के तौर पर शेयर करने की सुविधा मिलती है। ये स्टेटस 24 घंटे तक एक्टिव रहते हैं और बाद में खुद-ब-खुद डिलीट हो जाते हैं। Also Read - WhatsApp और Messenger पर आने वाले बेकार के मैसेज से हो गए हैं परेशान, ऐसे करें Mute

WABetaInfo की रिपोर्ट में स्क्रीनशॉट शेयर कर बताया गया है कि व्हाट्सऐप ने iOS बीटा यूजर्स के लिए वॉइस स्टेटस फीचर रिलीज किया है। यूजर्स केवल 30 सेकेंड का वॉइस स्टेटस शेयर कर सकेंगे। फिलहाल, इस फीचर की टेस्टिंग की जा रही है। उम्मीद है कि वॉइस स्टेटस फीचर को जल्द ही आईओएस के साथ एंड्रॉइड यूजर्स के लिए रोलआउट किया जाएगा। Also Read - Android और iOS के बाद अब WhatsApp Desktop यूजर्स भी क्रिएट कर सकते हैं पोल, जानें कैसे

WhatsApp is working on voice status updates on iOS beta! Also Read - Google Messages में आया WhatsApp वाला फीचर, मैसेज पर इमोजी भेजकर दें रिएक्शन

It will be possible to share a voice note up to 30 seconds via status in a future update of WhatsApp beta for iOS!https://t.co/oJCapYIVl1

— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 25, 2022