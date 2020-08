WhatsApp पर आया नया फीचर, इस तरह से देगा फेक न्यूज की जानकारी

इंस्टैंट मैसेजिंग एप व्हाट्सएप (WhatsApp ) ने नया फीचर जोड़ दिया है। यह फीचर Search the Web के नाम से आया है, जिसका मुख्य काम प्लेटफॉर्म पर गलत जानकारी साझा करने से रोकना है। इस फीचर पर पहले स्पॉट भी किया गया है। इस फीचर की मदद से यूजर्स यह चेक कर सकते हैं कि व्हाट्सएप (WhatsApp ) पर आया फॉर्व्डेड मैसेज सही या नहीं। जब भी कोई यूजर फॉर्व्डेड मैसेज रिसीव करेगा, तो उसे magnifying glass का आइकन दिखेगा। इस विकल्प का नाम Search the Web है। इस पर टैप करके यूजर्स Search the Web विकल्प का इस्तेमाल कर सकेंगे। Also Read - WhatsApp Web पर ऐसे क्रिएट करें Messenger Room, कर पाएंगे वीडियो चैट और स्क्रीन शेयर

क्या है WhatsApp का नया फीचर?

इस आइकन पर टैप करते ही यूजर्स को उस मैसेज से संबंधित न्यूज रिजल्ट या अन्य सोर्स मिल जाएंगे। जिससे यूजर्स को पता चलेगा कि उन्हें जो मैसेज मिला है वह सही है या फेक। खास बात यह है कि इस फीचर का इस्तेमाल करने पर भी व्हाट्सएप (WhatsApp ) यूजर के मैसेज नहीं पढ़ता है। यूजर्स के क्लिक करते ही मैसेज डिफॉल्ट ब्राउजर पर अपलोड होगा। व्हाट्सएप इस मैसेज को पढ़ेगा नहीं। Also Read - WhatsApp यूजर्स को एंड्रॉइड फोन पर मिलेगी 138 न्यू Emojis, जानें डिटेल्स

यह फीचर फिलहाल Brazil, Italy, Ireland, Mexico, Spain, UK और अमेरिका में उपलब्ध है। व्हाट्सएप (WhatsApp ) का यह फीचरह फिलहाल एंड्रॉयड, आईओएस और व्हाट्सएप एप के लेटेस्ट वर्जन पर उपलब्ध है। फेक न्यूज से लड़ने में व्हाट्सएप का यह फीचर एक नया हथियार है। इससे पहले कंपनी फॉर्व्ड किए गए मैसेज पर “forwarded” का लेबल लगा दिया। जिससे यूजर्स को पता चल सके, यह मैसेज किसी द्वाया फॉर्व्ड किया गया है। Also Read - WhatsApp पर ऐसे सेट कर सकते हैं auto-reply मैसेज, कई काम करेगा आपकी मदद

इसके अतिरिक्त व्हाट्सएप ने मैसेज फॉर्व्डिंग को भी 5 लोगों तक ही सीमित कर दिया है। गौरतलब है कि व्हाट्सएप ने हाल में ही ‘Messenger Rooms’ इंटेग्रेशन है। यह नया फीचर फिलहाल केवल व्हाट्सऐप वेब यूजर्स के लिए ही उपलब्ध है। फिलहाल कंपनी ने इसे लेकर जानकारी शेयर नहीं की है कि यह अपडेट मोबाइल ऐप के लिए कबतक लॉन्च करेगी। बता दें कि इस फीचर को कुछ दिनों पहले ही फेसबुक के लिए जारी किया गया था।