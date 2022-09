WhatsApp सेटिंग में होगा बड़ा बदलाव, मेन पेज पर आएगा Privacy सेक्शन

WhatsApp अपने प्राइवसी सेक्शन में बदलाव कर रहा है। यह मौजूदा वक्त पर अकाउंट सेटिंग में मौजूद है, लेकिन कंपनी अब इस सेक्शन को मेन सेटिंग स्क्रीन पर लेकर आ रही है। WhatsApp ट्रैकर WABetaInfo ने बताया कि कंपनी इस बदलाव को ऐप के 2.22.20.4 बीटा वर्जन में टेस्ट कर रही है और यह इसके फ्यूचर अपडेट में लाइव हो सकता है। Also Read - WhatsApp iOS यूजर्स का सिर दर्द बना 'बग', लेटेस्ट अपडेट के बाद म्यूट फीचर में आई दिक्कत

WhatsApp Privacy Settings तक पहुंचना होगा आसान

WhatsApp की Privacy सेटिंग में यूजर्स Last Seen, Profile Photo, About और Status के लिए प्राइवसी सेट कर सकते हैं। यहां पर आप तय कर सकते हैं कि ये चीजें सिर्फ आपके कॉन्टैक्ट को दिखें, कुछ चुनिंदा लोगों को दिखें या फिर कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सभी कॉन्टैक्ट को नजर आएं।

Privacy Settings में WhatsApp लगातार नए ऑप्शन जोड़ता जा रहा है। इसी सेक्शन में आपको Read receipts को चालू या बंद करने का ऑप्शन और Disappearing Messages के लिए डिफॉल्ट टाइमर सेट करने का भी ऑप्शन मिलता है। यहीं पर आप ऐप के लिए Fingerprint lock लगा सकते हैं, ब्लॉक लिस्ट को मैनेज कर सकते हैं और Live Location शेयर को कंट्रोल कर सकते हैं।

प्राइवसी सेक्शन में Group Privacy Settings भी मौजूद रहती हैं। यहां पर आप यह सेट कर सकते हैं कि आपको ग्रुप में कौन ऐड कर सकता है। इनमें Everyone, My contacts और My contacts except… के ऑप्शन मौजूद रहते हैं।

Privacy Settings तक पहुंचने के लिए यूजर्स को WhatsApp चालू करके ऊपर मौजूद तीन डॉट बटन को दबाकर Settings में जाना होता है और यहां पर सबसे पहले मौजूद Account सेक्शन में एंट्री लेनी होती है। इस सेक्शन में सबसे ऊपर Privacy का ऑप्शन मिलता है।

अब यूजर्स के लिए प्राइवसी सेटिंग तक पहुंचना आसान बनाने के लिए WhatsApp इस सेक्शन को बाहर निकालकर Settings के मेन पेज पर शिफ्ट कर रहा है। WABetaInfo द्वारा साझा किए गए स्क्रीनशॉट के मुताबिक, बदलाव के बाद यह सेक्शन Account के नीचे नजर आएगा। इसके ठीक नीचे यूजर्स की आसानी के लिए Block contacts और disappearing messages लिखा हुआ मिलेगा, जो यह हिंट देगा कि इस सेक्शन के अंदर कौनसे ऑप्शन मौजूद हैं।

हाल ही में WhatsApp ने एंड्रॉइड बीटा वर्जन 2.22.19.12 में एक ‘Report Bugs’ नाम का एक नया सेक्शन टेस्ट करना शुरू किया था। यह भी WhatsApp Settings के मेन पेज पर नजर आएगा। लाइव होने के बाद यह ऑप्शन Help सेक्शन के नीचे नजर आएगा।