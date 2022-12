WhatsApp लगातार अपने प्लेटफॉर्म को अपडेट करने वाला इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप है और अब एक नया फीचर शामिल होने जा रहा है। व्हाट्सऐप ने बीटा वर्जन 2.22.25.13 में View Once Messages को और ज्यादा पावरफुल बनाया है। इस फीचर के बाद व्यू वंस मैसेज में स्क्रीनशॉट्स और स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ब्लॉक किया गया है। इससे यूजर्स को बेहतर प्राइवेसी फीचर मिलेगा, साथ ही वह निश्चिंत होकर View Once फीचर की मदद से फोटो और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कर सकेंगे। Also Read - WhatsApp में आने वाला है नया फीचर, वीडियो कॉल के दौरान इस्तेमाल कर पाएंगे दूसरे ऐप्स

WhatsApp के अपकमिंग फीचर की जानकारी Wabetainfo ने शेयर की है। यह वेबसाइट व्हाट्सऐप के अपकमिंग फीचर को ट्रैक करती है और उनकी जानकारी लॉन्चिंग से पहले शेयर करती है। Wabetainfo ने बताया है कि यह फीचर कुछ नॉन बीटा यूजर्स के लिए भी जारी किया है। व्हाट्सऐप अब एक न्यू प्रेजेंटेशन शीट्स को पेश करने जा रही है, जिसकी मदद से ये नए फीचर्स मिलेंगे। Also Read - WhatsApp Windows App के लिए आ रहा नया फीचर, शेयर कर सकेंगे कॉन्टैक्ट कार्ड

कैसे काम करेगा अपकमिंग फीचर

जिन यूजर्स के पास यह फीचर पहुंच गया है, उन्हें स्क्रीन पर एक प्रजेंटेशन सीट्स नजर आएगी औ इसकी फोटो हमने नीचे दी है। अगर आपको यह नजर आ रही है तो इसपर क्लिक करके ड्राइंग एडिटर पर जाना होगा और फिर यूजर्स View Once Messages आइकन पर क्लिक करना होगा। गर यह फीचर व्हाट्सऐप अकाउंट पर इनेबल होगा, तो मैसेजिंग ऐप जानकारी देगा कि मैसेज रिसीवर स्क्रीनशॉट्स नहीं ले सकेगा, साथ ही इस मैसेज को शेयर, फॉरवर्ड, कॉपी और सेव करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। Also Read - WhatsApp ग्रुप में अब दिखेगी मेंबर्स की प्रोफाइल फोटो, इन यूजर्स के लिए रोलआउट हुआ फीचर

WhatsApp पर आ रहे हैं ये लेटेस्ट फीचर

व्हाट्सऐप में जल्द ही यूजर्स को एक नया फीचर मिलेगा, जो पिक्चर इन पिक्चर मोड है और इसे IOS वर्जन में बीटा यूजर्स के लिए जारी किया गया है। इस फीचर की मदद से यूजर्स एक ही समय में अपने मोबाइल पर दो ऐप्स का आनंद ले सकेंगे। इसकी जानकारी भी Wabetainfo ने शेयर की है, जिसमें एक स्क्रीन शॉट्स है और बताया है कि वॉट्सऐप के वीडियो कॉलिंग के दौरान फेसबुक समेत चुनिंदा ऐप्स को एक्सेस किया जा सकेगा।

इससे पहले एक और अपडेट की जानकारी सामने आई थी कि व्हाट्सऐप पर पुराने मैसेज को सर्च करना आसान होगा। व्हाट्सऐप पर पुराने मैसेज डेट सिलेक्ट करके सर्च किए जा सकेंगे। इस फीचर की मांग लंबे समय से हो रही थी।