WhatsApp आपको किसी भी पर्सनल या ग्रुप चैट में रियल-टाइम फोटो और वीडियो शेयर करने का फीचर देता है। आप ऐप को बंद किए बिना ताजी पिक्चर और वीडियो कैप्चर कर सकते हैं और चैट में भेज सकते हैं। अब इसी फीचर में एक बदलाव होने वाला है। जिसके बाद आपको पिक्चर और वीडियो को कैप्चर करने के लिए अलग-अलग बटन मिलेंगे।

मौजूदा वक्त पर WhatsApp चैट में कैमरा का ऑप्शन सेलेक्ट करने पर आपके सामने एक कैमरा इंटरफेस खुलकर आता है। इसमें आपको एक शटर बटन मिलता है। इसे नॉर्मल तरीके से दबाने पर पिक्चर क्लिक होती है और देर तक दबाए रखने पर वीडियो शूट होने लगता है। पिक्चर या वीडियो कैप्चर होने के बाद सीधे से चैट में भेजा जा सकता है। अब इस कैमरा इंटरफेस में बदलाव हो रहा है। आइए इस बारे में डिटेल में जानते हैं।

WABetaInfo की रिपोर्ट के मुताबिक, WhatsApp अपने ऐप के एंड्रॉइड बीटा वर्जन 2.22.21.8 में एक नया Camera Mode जोड़ रहा है। इसके तहत चैट में मौजूद कैमरा इंटरफेस में बदलाव होगा। जैसा कि हमने पहले बताया, नए फीचर के साथ यूजर्स को पिक्चर और वीडियो को कैप्चर करने के लिए अलग-अलग ऑप्शन मिलेंगे।

📝 WhatsApp beta for Android 2.22.21.8: what’s new?

• WhatsApp is working on a camera mode, for a future update of the app!

• Fixed an issue when scrolling conversations.https://t.co/eKyW9vXqt8

— WABetaInfo (@WABetaInfo) September 26, 2022