WhatsApp ने हाल ही में अपने यूजर्स के लिए कम्युनिटीज और इमोजी रिएक्शन समेत ढेरों नए फीचर्स पेश किए हैं। मगर शायद कुछ फीचर्स अभी भी पाइप-लाइन में हैं, जो जल्द ही यूजर्स को मिलने वाले हैं। WABetaInfo की रिपोर्ट के मुताबिक, WhatsApp एक ऐसे फीचर पर काम कर रहा है, जहां यूजर्स अपने "लास्ट सीन" (last seen) स्टेटस को किसी विशेष कॉन्टैक्ट से छिपा सकेंगे।

आसान शब्दों में कहें तो, नए फीचर की मदद से यूजर्स यह चुनाव कर पाएंगे कि उनका लास्ट सीन स्टेटस कौन देख सकता है और कौन नहीं। खबर के मुताबिक, यह नया फीचर iOS यूजर्स के लिए लेटेस्ट बीटा रिलीज में टेस्ट किया जा रहा है। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं।

WhatsApp: लास्ट सीन स्टेटस

मौजूदा वक्त पर WhatsApp यूजर्स के पास लास्ट सीन स्टेटस को लेकर तीन ऑप्शन मिलते हैं– Everyone, My contacts, Nobody। इसका मतलब है कि आप इसे सभी के लिए/ सिर्फ अपने कॉन्टैक्ट के लिए चालू कर सकते हैं या फिर इसे सभी के लिए बंद कर सकते हैं।

WhatsApp का नया फीचर यूजर्स को अपने ‘लास्ट सीन’ स्टेटस को केवल विशिष्ट कॉन्टैक्ट्स तक सीमित रखने की अनुमति देगा। यह ठीक वैसा ही होगा जैसे आप अपने टेक्स्ट या वीडियो स्टेटस को चुनिंदा कॉन्टैक्ट से छिपा सकते हैं।

लास्ट सीन स्टेटस का ऑप्शन ऐप के Privacy सेटिंग में मौजूद है। प्राइवसी में जाते ही यूजर्स को सबसे पहले “Last Seen” लिखा हुआ नजर आता है। इस वक्त इसपर टैप करने पर आपको ‘हर कोई’, ‘मेरे संपर्क’, ‘कोई नहीं’ जैसे ऑप्शन नजर आते हैं। नए फीचर के जुड़ने के बाद आपको एक चौथा ऑप्शन– ‘मेरे संपर्क को छोड़कर …’ भी मिलेगा। यहां पर आप उन कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट कर पाएंगे, जिनसे आप अपना लास्ट सीन स्टेटस छिपाना चाहते हैं।