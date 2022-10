WhatsApp अपने यूजर्स के लिए जल्द ‘Messages with yourself’ फीचर लेकर आने वाला है। इस फीचर के आने से यूजर्स को प्लेटफॉर्म पर अपनी निजी व जरूरी मैसेज सेव करने की सुविधा मिलेगी। आपको बता दें कि कंपनी इस फीचर के अलावा प्रोफाइल फोटो इन ग्रुप चैट और फॉरवर्ड मीडिया विद कैप्शन जैसे फीचर्स पर भी काम रही है, जिन्हें जल्द ही रोलआउट किया जा सकता है। Also Read - WhatsApp में आया नया फीचर, अब ग्रुप में मैसेज के साथ दिखेगी आपकी फोटो

वेब बीटा इंफो की रिपोर्ट में बताया गया है कि व्हाट्सऐप जल्द अपने प्लेटफॉर्म पर नया फीचर जोड़ने वाला है, जिससे यूजर्स को जरूरी मैसेज सेव करने की सुविधा मिलेगी। ये फीचर यूजर्स के बहुत काम आएगा। वहीं, फीचर का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया गया है, जिसमें 'ME' नाम का बॉक्स दिखाई दे रहा है। यहां से यूजर्स अपने जरूरी मैसेज खुद को भेजकर सेव कर सकेंगे।

फिलहाल, इस फीचर की टेस्टिंग चल रही है। उम्मीद है कि मैसेज विद योरसेल्फ फीचर को जल्द ही स्टेबल एंड्रॉइड और आईओएस यूजर्स के लिए रिलीज किया जाएगा।

WhatsApp is testing improvements for sending messages to yourself on iOS and Android beta!

A new chat caption shows up when opening the chat with your own phone number for some beta testers, and more is coming in a future update.https://t.co/60TXDRCUqB

— WABetaInfo (@WABetaInfo) October 29, 2022