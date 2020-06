WhatsApp लेकर आ रहा कमाल का फीचर! एक साथ चार डिवाइस में चलेगा आपका अकाउंट

व्हाट्सएप पर यूजर्स को जल्द ही एक नया फीचर मिल सकता है। रिपोर्ट्स की मानें तो जल्द ही यूजर्स एक ही व्हाट्सएप अकाउंट में चार डिवाइस पर एक साथ एक्सेस कर सकेंगे। व्हाट्सएप (WhatsApp) पर फीचर पर नजर रखने वाली साइट WABetaInfo ने इसका एक स्ट्रीनशॉट शेयर किया है, जिसमें साफ दिख रहा है व्हाट्सएप के एक ही अकाउंट को एक साथ कई डिवाइस में एक्सेस किया जा सकेगा। हालांकि ये फीचर अभी बीटा फेज में है। कंपनी इस नए फीचर को टेस्ट कर रही है। व्हाट्सएप (WhatsApp) पर मल्टी डिवाइस सपोर्ट की बात पिछले कुछ वक्त से लगातार चर्चा में बनी हुई है। Also Read - WhatsApp (व्हाट्सएप) का बड़ा फैसला, अब सिर्फ एक चैट को फॉरवर्ड मैसेज भेज सकेंगे

इसका संकेत पहले भी मिल चुका है। बीटा वर्जन में एक ही व्हाट्सएप अकाउंट को एक से ज्यादा डिवाइस पर एक साथ एक्सेस किया जा सकता है। ट्वीट के मुताबिक व्हाट्सएप अपने यूजर्स को ये सुविधा प्रदान कर सकती है, जिसमें यूजर्स एक ही अकाउंट को चार डिवाइस पर आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। Also Read - कोरोनावायरस पर व्हाट्सएप एडमिन को जेल होने वाले वायरल मैसेज का जानें सच!

Yes, it’s the ability to use your WhatsApp account from 4 devices at the same time.

Under development, but it’s great! Also Read - Coronavirus को लेकर दिल्ली सरकार ने जारी किया व्हाट्सएप नंबर, मिलेगी जानकारी

📱📱📱📱 pic.twitter.com/JYvtMahrag

— WABetaInfo (@WABetaInfo) June 12, 2020