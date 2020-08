WhatsApp यूजर्स को एंड्रॉइड फोन पर मिलेगी 138 न्यू Emojis, जानें डिटेल्स

WhatsApp (व्हाट्सएप) 138 नई इमोजी (emojis) पर काम कर रहा है। यह इमोजी एंड्रॉइड वर्जन के लिए WhatsApp version 2.20.197.6 beta पर स्पॉट हुई है। आपको बता दें कि हाल में व्हाट्एस ने एनिमेटिड स्टीकर को एंड्रॉइड और iPhone यूजर्स के लिए रोलआउट किया था। इससे लोगों के बीच कम्युनिकेशन के एक्सपीरिययंस में काफी बढ़ोतरी हुई है। व्हाट्सएप भारत समेत दुनियाभर में काफी पॉप्युलर हैं। WABetaInfo ने इस खबर को सबसे पहले स्पॉट किया था। Also Read - WhatsApp (व्हाट्सएप) का बड़ा फैसला, अब सिर्फ एक चैट को फॉरवर्ड मैसेज भेज सकेंगे

📝 WhatsApp beta for Android 2.20.197.6: what's new?

The update brings 138 new emojis for beta testers TODAY!https://t.co/wXHxX7Qnkc

The update brings 138 new emojis for beta testers TODAY!https://t.co/wXHxX7Qnkc

— WABetaInfo (@WABetaInfo) July 31, 2020