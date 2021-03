WhatsApp जल्द ही iPad यूजर्स के लिए iOS ऐप लॉन्च कर सकता है। इसके साथ ही व्हाट्सऐप iOS और Android यूजर्स के लिए कुछ नए फीचर पेश कर सकता है। इन फीचर्स में डिसपीरिंग फोटो भी शामिल है। इससे पहले फेसबुक के स्वामित्व वाली इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp ने कुछ दिनों पहले ही Android यूजर्स के लिए डिसपीरिंग मैसेज फीचर को रोलआउट किया है। व्हाट्सऐप ने डिसपीरिंग मैसेज फीचर को सबसे पहले iOS यूजर्स के लिए पेश किया था। Also Read - WhatsApp पर बदल जाएगा वॉइस मैसेजिंग का अंदाज, आया नया फीचर

व्हाट्सऐप पर भले ही डिसपीरिंग मैसेज फीचर फोटो पर न दिया गया हो, लेकिन इंस्टाग्राम पर यह फीचर कंपनी ऑफर करती है। व्हाट्सऐप के लिए जारी किए जाने वाले नए अपडेट पर नजर बनाए रखने वाला ब्लॉग WABetaInfo ने सबसे पहले यह जानकारी दी है कि मैसेजिंग कंपनी डिसपीरिंग फोटो फीचर पर काम कर रहा है। फिलहाल व्हाट्सऐप इसे टेस्ट कर रहा है, जिसे जल्द ही रोलआउट किया जा सकता है। WABetaInfo ने एक ट्वीट कर जानकारी दी है फोटो डिसेपेयरिंग फीचर iOS और Android दोनों के लिए पेश किया जाएगा। फेसबुक के ही स्वामित्व वाली सोशल मीडिया साइट Instagram पर यूजर्स को डिसपीरिंग फोटो और वीडियो फीचर मिलता है। ऐसे में यह फीचर फेसबुक के लिए नया नहीं है। Also Read - How To Use WhatsApp Mute Video: व्हाट्सऐप में आया कमाल का वीडियो फीचर, जानें कैसे करें इस्तेमाल

WhatsApp जल्द ही Apple App Stor में नई ऐप लॉन्च कर सकता है। यह ऐप iPad यूजर्स के लिए हो सकती है। फिलहाल iPad यूजर्स अपने डिवाइस में WhatsApp इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। WABetaInfo के मुताबिक कंपनी iPad यूजर्स के लिए अलग ऐप लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक WhatsApp की iPad ऐप में रेगूलर मोबाइल ऐप जैसे फीचर्स होंगे। हालांकि इसका इंटरफेस थोड़ा अलगा होगा जिसमें बाईं ओर कॉन्टैक्ट और दाईं चैट होंगी। यह पोर्टेबल और लैंडस्केप मोड सपोर्ट करेगा। Also Read - Telegram मेंं जुड़े WhatsApp वाले कई फीचर्स, चैटिंग (Chatting) का बदलेगा अंदाज

कैसे इस्तेमाल करें Disappearing Messages फीचर

Step 1: Disappearing Messages फीचर को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको इसे इनेबल करना होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको चैट खोलनी होगी।

Step 2: चैट खोलने के बाद आपको कॉन्टैक्ट नेम पर क्लिक करना होगा। यहां आपको Disappearing Messages दिखाई देगा।

Step 3: यहां आपको CONTINUE पर क्लिक कर ऑन बटन पर क्लिक करना होगा।

Disappearing Messages फीचर इनेबल होने के बाद भेजा गया मैसेज 7 दिन में अपने डिलीट हो जाएगा। Disappearing Messages फीचर को बंद करने के लिए आपको कॉन्टैक्ट चैट जा कर डिसेबल करना होगा, जैसे आपने इसे इनेबल किया था।