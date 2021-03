WhatsApp में जल्द जुड़ेंगे 5 कमाल के फीचर्स, बदलेगा चैटिंग का अंदाज

WhatsApp में जल्द ही कई और नए फीचर्स जुड़ने वाले हैं। यूजर्स इन फीचर का काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। Facebook के इस इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप के ये फीचर्स पिछले कुछ समय से डेवलपमेंट फेज में हैं। इन्हें बीटा वर्जन के लिए टेस्ट किया जा रहा है। जल्द ही, ये फीचर ऐप के स्टेबल वर्जन के साथ भी जुड़ जाएंगे। रिपोर्ट्स की मानें तो अगले कुछ महीनों में ये फीचर्स रोल आउट किए जा सकते हैं। Also Read - Facebook ने लॉन्च किया होली स्टीकर, जानें कैसे करें इस्तेमाल?

इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप के इन बहुप्रतीक्षित फीचर्स की बात करें तो इनमें मल्टी डिवाइस लॉग-इन (Multi Device Login) सपोर्ट, लॉग-आउट (Log out) फीचर, इंस्टाग्राम रील्स (Instagram Reels) सपोर्ट, रीड लेटर (Read later) और ज्वॉइन ग्रुप मिस्ट कॉल्स (Join Group missed call) जैसे फीचर्स शामिल हैं। इनके अलावा WhatsApp अब यूजर के लिए इंश्योरेंस प्लान भी लाने की तैयारी में है। हालांकि, इनमें से कितने फीचर्स स्टेबल वर्जन के लिए आएंगे और कितने नहीं फिलहाल यह साफ नहीं है।

Multi Device Support

WhatsApp के अन्य प्रतिद्वंदी ऐप्स- Telegram और Signal में यह फीचर पहले से ही मौजूद है। इन ऐप्स को आप एक साथ कई डिवाइस में लॉग-इन कर सकते हैं। WhatsApp भी जल्द इस फीचर को ऐप में जोड़ने वाला है। इस फीचर को बीटा वर्जन में देखा जा चुका है। WhatsApp के इस फीचर की मदद से यूजर एक ही WhatsApp अकाउंट को स्मार्टफोन के अलावा टेबलेट एवं अन्य डिवाइस के साथ भी एक्सेस कर पाएंगे।

WhatsApp Logout

यह फीचर भी जल्द ही WhatsApp में जुड़ने वाला है। रिपोर्ट्स की मानें तो अभी मौजूद ‘Delete Account’ फीचर को यह रिप्लेस कर देगा। इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप में यह फीचर जुड़ने से यूजर को जब WhatsApp से ब्रेक लेना होगा तब वो अकाउंट डिलीट करने के बजाय लॉग-आउट कर लेंगे। इसस फीचर को हाल ही में बीटा वर्जन में स्पॉट किया गया है। यही नहीं, यह फीचर भी मल्टी डिवाइस सपोर्ट का हिस्सा है। आप अगर किसी एक डिवाइस पर लॉग-इन हैं तो इस फीचर की मदद से दूसरे डिवाइस से लॉग-आउट कर सकते हैं।

Read Later

WhatsApp का यह फीचर ऐप के आर्काइव्ड चैट्स फीचर का हिस्सा होगा। यूजर जैसे ही किसी चैट को रीड लेटर वाले सेक्शन में मूल करेगा तो वह चैट आर्काइव फोल्डर में चला जाएगा। जिसे यूजर चाहे तो बाद में पढ़ सकता है। इस फीचर को खास तौर पर वैकेशन मोड के लिए लाया जाएगा। हालांकि, इस फीचर को इस्तेमाल करने के लिए कई तरह के कस्टमाइजेशन ऑप्शन भी जोड़े जा सकतै हैं।

Join Missed Group call

इस फीचर की काफी दिनों से मांग की जा रही थी। अन्य वीडियो कॉलिंग और चैटिंग ऐप्स की तरह ही WhatsApp पर किए गए वीडियो या ऑडियो ग्रुप कॉल में अगर कोई यूजर डिसकनेक्ट हो जाता है या फिर कॉल अटेंड नहीं कर पाता है तो बाद में उस ग्रुप कॉल को ज्वॉइन कर सकेगा। हालांकि, इसके लिए ग्रुप कॉल का एक्टिव होना जरूरी होगा। इस फीचर के जुड़ने से ग्रुप कॉल के दौरान किसी सदस्य का कॉल ड्रॉप होने पर दोबारा से उसे कॉल में कनेक्ट किया जा सकेगा।

Instagram Reels on WhatsApp

इस फीचर के जरिए यूजर Instagram Reels वीडियो को डायरेक्ट WhatsApp में एक्सेस कर सकेंगे। Facebook इस फीचर को WhatsApp-Instagram Integration प्रोग्राम के तहत इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप में जोड़ने जा रहा है।