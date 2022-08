WhatsApp पर कई बार हमसे जरूरी मैसेज डिलीट हो जाता है। इसके अलावा, कई बार चैटिंग के दौरान हम किसी व्यक्ति व ग्रुप पर गलत मैसेज सेंड कर देते हैं। कई बार पर्सनल चैट पर ऑफिशियल डिटेल्स या फिर ऑफिशियल ग्रुप पर पर्सनल मैसेज सेंड हो जाता है। ऐसे गलती से भेजे गए मैसेज यूजर्स को शर्मिंदा कर देते हैं। जल्दबाजी में गलत मैसेज “delete for Everyone” की जगह “delete for me” के तहत डिलीट कर देते हैं। यूजर्स को इसी शर्मिंदगी से बचाने के लिए अब इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप ने एक नया फीचर रोलआउट किया है, जिसका नाम है ‘Undo’। Also Read - Independence Day 2022: WhatsApp Sticker और GIF के जरिए अपने दोस्तों को कैसे भेजें 'स्वतंत्रता दिवस' की बधाई

Wabetainfo की लेटेस्ट रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि WhatsApp ने अपने चुनिंदा यूजर्स के लिए 'Undo' फीचर रोलआउट किया है। दरअसल, यह फीचर कुछ बीटा टेस्टर्स के लिए फिलहाल रोलआउट किया गया है। आइए जानते हैं कैसे काम करेगा ये फीचर।

जैसे कि हमने बताया कई बार आप अनजाने में किसी ग्रुप या फिर चैट में गलत मैसेज सेंड कर देते हैं। गलती का अहसास होते ही यूजर सबसे पहले उस मैसेज को डिलीट करता है। हालांकि, जल्दबाजी के चक्कर में कई बार यूजर "delete for Everyone" की जगह "delete for me" के तहत मैसेज को डिलीट कर देते हैं। ऐसे में गलती से भेजा मैसेज सिर्फ सेंडर के लिए ही डिलीट होता है, मैसेज प्राप्त करने वाला शख्स उस मैसेज को पढ़ सकता है। इसी समस्या से निपटने के लिए अब व्हाट्सऐप ने 'Undo' फीचर रिलीज किया है।

इस फीचर की मदद से “delete for me” के तहत डिलीट हुए फीचर को ‘Undo’ दोबारा प्राप्त किया जा सकेगा और उसके बाद यूजर उसे “delete for Everyone” के तहत डिलीट कर सकेंगे। इसके अलावा, यह फीचर गलती से डिलीट हुए जरूरी मैसेज को भी दोबारा रिकवर करने में मदद करेगा।

इन फीचर्स का भी है Whatsapp पर इंतजार

Whatsapp पर जल्द ही अवतार फीचर आने वाला है। इस फीचर के तहत यूजर अपना अवतार बनाकर न केवल स्टिकर्स दोस्तों को भेज सकते हैं बल्कि अपने अवतार को प्रोफाइल फोटो पर लगा सकतें हैं। फिलहाल, अभी यह फीचर डेवलपमेंट स्टेज पर है। आने वाले अपडेट के साथ इसे यूजर्स के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा।

Whatsapp अवतार फीचर के साथ-साथ इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप पर कई नए फीचर्स पेश किए जा सकते हैं। इसमें ग्रुप पोल फीचर शामिल है, जिसमें यूजर्स किसी भी सवाल के लिए ग्रुप में सवाल करके पोल क्रिएट कर सकेंगे। पोल के अलावा, प्लेटफॉर्म पर ट्विटर की तरह ‘Edit’ फीचर भी आने वाला है। पिछले ही दिनों जानकारी सामने आई थी कि जल्द ही व्हाट्सऐप पर टाइपो-एरर के साथ गए मैसेज को एडिट करने की सुविधा मिल जाएगी।