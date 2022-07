WhatsApp ने हाल में कई फीचर्स पेश किए हैं। अब कंपनी और भी नए फीचर्स लाने पर काम कर रही है। हालिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि Android, iOS और डेस्कटॉप के लिए भविष्य में आने वाले WhatsApp Beta अपडेट में यूजर्स को कई शानदार फीचर्स मिलेंगे। कुछ समय पहले व्हाट्सऐप ने घोषणा कर बताया था कि वह एक ऐसा फीचर लाने वाला है, जिसकी मदद से यूजर्स टेक्स्ट मैसेज को एडिट कर पाएंगे। Also Read - WhatsApp ने मई में बैन किए 19 लाख से भी ज्यादा भारतीय अकाउंट, जानें वजह

अब कंपनी एक ऐसे नए फीचर पर काम कर रही है, जिसकी मदद से यूजर्स अपने अनलॉइन स्टेटस को छिपा पाएंगे। इसका मतलब है कोई भी नहीं देख पाएगा कि आप WhatsApp पर ऑनलाइन है या नहीं। अधिक जानकारी के लिए नीचे पढ़ें।

WhatsApp पर इस तरह छिपा पाएंगे अपना ऑनलाइन स्टेटस

कई व्हाट्सऐप यूजर्स इस कोशिश में लगे रहते हैं कि वे किस तरह लोगों से अपना ऑनलाइन स्टेटस छिपाएं। Wabetainfo की लेटेस्ट रिपोर्ट में बताया गया है कि अब कंपनी यूजर्स की इस परेशानी को दूर करने के लिए नया फीचर लाने वाली है।

रिपोर्ट में एक स्क्रीनशॉट भी दिया गया है। इसमें दिखाया गया है कि अपकमिंग फीचर किस तरह काम करेगा। स्क्रीनशॉट के अनुसार, इसके लिए व्हाट्सऐप यूजर्स को ऐप की प्राइवेसी सेटिंग में जाना होगा। यहां उन्हें Last Seen & Online सेक्शन में कई ऑप्शन्स मिलेंगे।

अभी यूजर्स को Who Can See My Last Seen में Everyone, My contact, My Contact Except और Nobody का ऑप्शन मिलता है। इससे वे ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि उन्हें अपना लास्ट सीन किस को दिखाना है।

अपडेट के बाद उन्हें एक अलग सेक्शन Who can seen when I’m online भी मिलेगा। इसमें 2 ऑप्शन Everyone और Same as Last Seen ऑप्शन्स होंगे।

Android डेस्कटॉप पर भी मिलेगा यह फीचर

बता दें कि भले ही यह स्क्रीनशॉट iOS के लिए WhatsApp Beta के डेवलपमेंट के दौरान लिया गया हो, लेकिन कंपनी की योजना इस फीचर को एंड्रॉइड और डेस्कटॉप के लिए व्हाट्सऐप बीटा के भविष्य अपडेट में लाने की है।

अभी यह अपकमिंग फीचर डेवलपमेंट फेज में है। इस कारण फिलहाल इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। अभी कंपनी ने इसकी लॉन्चिंग को लेकर भी कोई जानकारी नहीं दी है। आगे आने वाले समय में Meta के स्वामित्व वाला यह लोकप्रिय इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप इसके संबंध में अन्य जानकारियां शेयर कर सकता है।