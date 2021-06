WhatsApp ने अपने प्लैटफॉर्म पर भविष्य में आने वाले बहुत सारे नए फीचर के बारे में कन्फर्मेशन दे दिया है। इन फीचर्स में multi-device support और नए Disappearing मोड के साथ-साथ View Once फीचर भी शामिल हैं। यह जानकारी WhatsApp चीफ Will Cathcart और Facebook CEO Mark Zuckerberg की तरफ से आई है। Also Read - WhatsApp का नया फीचर आसान कर देगा आपका यह काम, जानिए यूज करने का तरीका

पॉप्युलर WhatsApp फीचर ट्रैकर WABetaInfo को Zuckerberg और Cathcart के साथ एक ग्रुप चैट में इन्वाइट किया गया। इस चैट में इन दोनों एग्जेक्युटिव्स ने भविष्य में आने वाले WhatsApp के फीचर्स के बारे में बात की। आइए इन्हें जरा डिटेल में देख लेते हैं।

नया Disappearing Mode

WhatsApp में इस वक्त disappearing mode चालू है मगर इसे आपको हर इंडिविजुअल चैट और ग्रुप चैट के लिए सेटिंग्स से चालू करना पड़ता है। WhatsApp जल्द ही एक नया disappearing mode चालू करेगा जिसमें सभी चैट में disappear मोड पहले से बाई-डिफॉल्ट चालू रहेगा।

WhatsApp का नया View Once फीचर

WABetaInfo से हुई बातचीत में Mark Zuckerberg ने यह क्लियर किया कि मैसेजिंग ऐप में जल्द ही एक ‘View Once’ फीचर आएगा। इसकी मदद से यूजर चैट में ऐसे मैसेज या मीडिया भेज पाएंगे जो सामने वाले के देखने के बाद अपने आप गायब हो जाएंगे। अभी इस फीचर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है मगर उम्मीद है कि यह Snapchat की तर्ज पर काम करेगा। Instagram में पहले ही गायब होने वाले फोटो भेजने का फीचर आ चुका है। यहां DM में आयी हुई फोटो को यूजर बस एक बार ही खोलकर देख सकते हैं, जिसके बाद यह गायब हो जाती है।

Muti-device support

WhatsApp बहुत लम्बे टाइम से multi-device support फीचर पर काम कर रहा है मगर अब शायद इसके लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। Zuckerberg और Cathcart ने यह कन्फर्म कर दिया है कि यह फीचर एक-दो महीने में public beta users के लिए टेस्टिंग के लिए आ जाएगा। Zuckerberg ने बताया कि इस फीचर को डेवेलप करने में टाइम इसलिए लग गया क्योंकि इसमें बहुत सारे चैलेंज थे।

मगर अब सारे इशू सॉल्व हो गए हैं और जल्द ही लोग एक ही WhatsApp अकाउंट को कई सारे डिवाइस पर चला पाएंगे। इस वक्त आप अगर WhatsApp को किसी दूसरी जगह पर लॉगिन करते हैं तो यह पहली जगह से लॉग-आउट हो जाता है।