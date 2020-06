WhatsApp पर जुड़ने वाला है नया फीचर, आसान होगा कोई मैसेज सर्च करना

व्हाट्सएप (WhatsApp) अपने यूजर्स तक बेहतरीन एक्सपीरियंस पहुंचाने के लिए लगातार काम करती रहती है। इस क्रम में कंपनी नए नए फीचर्स अपने इंस्टैंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर जोड़ती रहती है। अब एक और नया फीचर सामने आया है। रिपोर्ट्स की मानें तो व्हाट्सएप (WhatsApp) एक सर्च फिल्टर फीचर पर काम कर रहा है। WABetaInfo की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप पर जल्द ही तारीख से मैसेज सर्च करने का फीचर जुड़ जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक ये फीचर अभी अल्फा फेज में है। यानी ये कब तक लॉन्च होगा इसकी कोई जानकारी नहीं है। Also Read - WhatsApp (व्हाट्सएप) का बड़ा फैसला, अब सिर्फ एक चैट को फॉरवर्ड मैसेज भेज सकेंगे

इसके साथ ही यह भी उम्मीद है कि लॉन्चिंग के वक्त तक इस फीचर में कोई बदलाव देखने को मिले। रिपोर्ट्स के मुताबिक सर्च बाय डेट का फीचर एक कैलेंडर आइकन के साथ आएगा, यह यूजर्स को इन चैट सर्च के विकल्प के साथ नजर आएगा। यानी किसी एक तारीख पर जाकर यूजर्स उस तारीख के मैसेज देख सकेगा। फिलहाल इस फीचर को व्हाट्सएप (WhatsApp) के अल्फा वर्जन पर आईओएस के लिए स्पॉट किया गया है।

🔍 WhatsApp is testing a Search image on the web feature, now for iOS!

This new feature under development will allow to search frequently forwarded images on the web.https://t.co/5upucAtDlF

NOTE: This feature will be available in future.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) June 11, 2020