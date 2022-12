WhatsApp ने पिछले कुछ दिनों में कई नए फीचर्स रोल आउट किए हैं। अभी भी लोकप्रिय इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप ढेरों नए फीचर्स पर काम कर रहा है। लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, व्हाट्सऐप वीडियो और फोटो के साथ-साथ टेक्स्ट मैसेज के लिए View Once सुविधा लेकर आने वाला है। भविष्य में आने वाले अपडेट में व्हाट्सऐप यूजर वीडियो और फोटो के अलावा टेक्स्ट मैसेज को भी View Once फीचर के साथ भेज पाएंगे। Also Read - WhatsApp पर अवतार फीचर सभी यूजर्स के लिए रोलआउट, चैट होगी पहले से ज्यादा मजेदार

बता दें कि View Once के तौर पर भेजा गया मैसेज एक बार देखने के बाद अपने-आप डिलीट या यू कहें कि गायब हो जाता है। फिलहाल, यह सुविधा केवल वीडियो और फोटो के लिए मिलती है। हालांकि, जल्द टेक्स्ट मैसेज के लिए भी इसका यूज किया जा सकेगा। डिटेल में जानने के लिए नीचे पढ़ें। Also Read - Whatsapp iOS यूजर्स को मिला नया फीचर, अब चैट में दिखनी शुरू हुईं ग्रुप मेंबर्स की प्रोफाइल फोटो

WhatsApp View Once Text

WhatsApp के अपकमिंग फीचर पर अपनी नजर रखने वाली वेबसाइट WABetainfo की रिपोर्ट के मुताबिक, प्ले स्टोर पर Android 2.22.25.20 update के लिए WhatsApp Beta रिलीज होने के बाद यह पता चला है कि कंपनी भविष्य में आने वाले अपडेट के साथ टेक्स्ट मैसेज के लिए भी View Once सुविधा लाने वाली है। Also Read - Whatsapp में आ रहे ढेरों नए इमोजी, चैटिंग होगी मजेदार

हालांकि, कंपनी ने फिलहाल इसकी लॉन्चिंग को लेकर जानकारी नहीं दी है। रिपोर्ट के अनसार, अभी यह डेवलपमेंट फेज में है। रिपोर्ट में एक स्क्रीन शॉट भी दिया गया है, जिसमें साफ पता चल रहा कि यह फीचर कैसे काम करेगा।

कैसे करेगा काम?

स्क्रीन शॉट के अनुसार, चैट बार के पास एक स्पेशल सेंड बटन दिया गया है। इस पर एक लॉक का निशान बना हुआ है। इसका मतलब है कि आप एक व्यू वन्स टैक्स्ट मैसेज भेज रहे हैं। View Once मैसेज रिसीवर द्नारा एक बार पढ़े जाने के बाद अपने आप चैट से डिलीट या गायब हो जाता है।

यह सुविधा प्राइवेट मैसेज को सुरक्षित रखने के लिए काफी उपयोगी है। अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपके द्वारा भेजा गया टेक्स्ट मैसेज, फोटो और वीडियो कोई भी सेव करके रख पाए तो उसे View Once मैसेज के तौर पर भेजें।

भविष्य में आने वाले अपडेट के साथ टेक्स्ट मैसेज के लिए View Once की सुविधा एंड्रॉयड के बीटा यूजर्स के लिए रोल आउट हो जाएगी। उसके बाद इसे सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

View Once मैसेज का नहीं ले पाएंगे स्क्रीनशॉट

View Once फीचर को और भी उपयोगी बनाने के लिए कंपनी एक नी सुविधा ला रही है। यूजर्स व्यू वन्स के तौर पर भेजे गए का स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएंगे ताकि कोई भी ऐसे मैसेज का स्क्रीनशॉट लेकर उसे सेव न कर सके।