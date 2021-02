WhatsApp vs Sandes: देसी Instant messaging app पर मिल रहे 5 ऐसे फीचर, आज तक नहीं दे पाया व्हाट्सऐप

WhatsApp vs Made in India messaging app Sandes: Sandes पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है। WhatsApp को टक्कर देने के लिए भारत सरकार ने इस ऐप को डेवलप किया है। यह ऐप फिलहाल टेस्टिंग फेज में है, लेकिन जल्द ही यह आप यूजर्स के लिए उपलब्ध हो सकता है। हालांकि, इसे एंड्रॉयड डिवाइस पर APK लिंक के जरिए डाउनलोड किया जा सकता है। वहीं यह ऐप Apple App Store पर उपलब्ध है। इस Instant messaging apps को NIC ने डेवलप किया है। Also Read - देसी 'WhatsApp' बना रही है भारत सरकार, बातचीत को सुरक्षित रखेंगे Sandes और Samvad ऐप

व्हाट्सऐप और Sandes Instant Messaging App काफी हद तक एक जैसे हैं, क्योंकि दोनों ही इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप है। खास बात ये है कि सरकार द्वारा डेवपल किया जा रहा है Sandes ऐप कई मामले में व्हाट्सऐप से बेहतर है। यानी इस पर कई ऐसे फीचर मौजूद हैं, जो व्हाट्सऐप पर नहीं मिलते हैं। हालांकि, व्हाट्सऐप के भी कई ऐसे फीचर हैं जो Sandes ऐप पर नहीं मिलते हैं। आइए ऐसे ही 5 फीचर्स के बारे में जानते हैं जो Sandes पर है लेकिन व्हाट्सऐप पर फिलहाल नहीं मिल रहे।

WhatsApp vs Sandes: 5 खास features

Logout

संदेश ऐप में आपको लॉग-आउट (log out) का विकल्प मिलता है। यानी यूजर्स एक अकाउंट को एक साथ कई डिवाइस में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए यूजर्स को सिर्फ दूसरे डिवाइस में लॉगइन करना होगा। यह फीचर व्हाट्सऐप टेस्ट कर रहा है, लेकिन अभी तक यूजर्स को इसका अपडेट नहीं मिला है।

Chatbot

Sandes ऐप पर यूजर्स को चैटबॉट भी मिलता है। व्हाट्सऐप (Whatsapp) पर ऐसा कोई फीचर नहीं है। इस पर HELP टाइप करने पर कई सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। चैटबॉट पर वेदर की जानकारी भी मिलती है। इसके लिए यूजर्स को WEATHER और शहर का नाम टाइप करके चैटबॉट को भेजना होगा।

Email Login

संदेश ऐप को यूजर्स ना सिर्फ अपने नंबर से इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि यूजर्स इसे E-mail id के जरिए भी लॉगइन कर सकते हैं। व्हाट्सऐप पर ऐसा कोई फीचर नहीं है।

Email Chat Invite

चूंकि Sandes ऐप पर ईमेल आईडी के जरिए अपना अकाउंट बनाया जा सकता है, इसलिए इस पर दोस्तों को उनके ईमेल आईडी से इन्वाइट भी कर सकते हैं। साथ ही किसी यूजर की सिर्फ ईमेल आईडी पता होने पर भी उससे चैट की जा सकती है। हालांकि, इसके लिए दूसरे यूजर का ऐप पर होना जरूरी है।

Occupation और Residential डिटेल

Sandes App के यूजर्स अपनी प्रोफाइल में डेट ऑफ बर्थ, अपनी नौकरी और अन्य डिटेल भी डाल सकते हैं। ऐसा कोई फीचर व्हाट्सऐप (Whatsapp) में नहीं मिलता है।