WhatsApp वेब ऐप में आया नया Chat Filter फीचर, आसानी से दिखेंगे Unread मैसेज

WhatsApp वेब ऐप पर नया Chat Filter लाइव हो गया है। फिलहाल इस फिल्टर में सिर्फ Unread मैसेज का सपोर्ट जोड़ा गया है। इसका मतलब है कि आप फिलहाल इसकी मदद से सिर्फ उन मैसेज को फिल्टर कर सकते हैं, जिन्हें आपने पढ़ा नहीं है। Also Read - How to stop location tracking by apps: ऐप्स को लोकेशन ट्रैक करने से कैसे रोकें, जानें आसान तरीका

अप्रैल में खबर आई थी कि WhatsApp अपने वेब ऐप के लिए एक नया Chat Filter टेस्ट कर रहा है। खबर के मुताबिक, इस फिल्टर में लोगों को चार ऑप्शन दिए जाते, जिनकी मदद से यूजर्स Unread, Contacts, Non-contacts और Groups को फिल्टर कर पाते। मगर, जून में वेब ऐप के बीटा वर्जन में सिर्फ Unread Chat Filter ही जोड़ा गया। Also Read - WhatsApp पर अब 2 दिन बाद भी 'Delete for everyone' के तहत मैसेज होंगे डिलीट, ये है नई टाइम लिमिट!

WhatsApp वेब ऐप में आया Unread Chat Filter

WhatsApp वेब ऐप के कुछ यूजर्स के लिए Chat Filter फीचर लाइव हो गया है। इसमें सिर्फ Unread चैट को फिल्टर करने का ऑप्शन जोड़ा गया है। पुरानी खबर के मुताबिक, मैसेजिंग ऐप इस फिल्टर में चार ऑप्शन टेस्ट कर रहा था, लेकिन वेब ऐप के बीटा वर्जन में सिर्फ Unread चैट फिल्टर ही जोड़ा गया। ऐसा मुमकिन है कि कंपनी ने टेस्टिंग के दौरान बाकी के फिल्टर को न जोड़ने का फैसला किया हो। Also Read - WhatsApp ला रहा कमाल का फीचर, किसी को नहीं चलेगा पता आप ऑनलाइन हैं या नहीं

नए Unread Chat Filter के साथ अब आप WhatsApp के वेब ऐप पर बस एक बटन दबाकर उन मैसेज को देख पाएंगे, जिन्हें आपने पढ़ा नहीं है। यह Gmail के ईमेल फिल्टर की तरह काम करता है। WhatsApp में फिल्टर बटन आपको चैट लिस्ट में सर्च बार के पास में मिलेगा।

Android ऐप में भी मिलेगा चैट फिल्टर

WhatsApp वेब ऐप के बीटा वर्जन में कंपनी ने Unread Chat Filter को जून के शुरुआत में पेश किया था। दो हफ्तों के बाद ही कंपनी ने ऐप के एंड्रॉइड बीटा वर्जन 2.22.13.14 पर भी इस फीचर को रोलआउट किया था। अब चूंकि वेब ऐप के स्टेबल वर्जन में यह फीचर आ गया है इसलिए उम्मीद है कि एंड्रॉइड के स्टेबल वर्जन में भी यह फीचर जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। कंपनी इस फिल्टर में बाकी तीन ऑप्शन जोड़ेगी या नहीं, इसके बारे में अभी कुछ कहना मुश्किल है।