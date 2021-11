WhatsApp ने डेस्कटॉप यूजर के लिए My Contacts Except फीचर किया रोल आउट, मिलेगी नई प्राइवेसी सेटिंग

इस महीने की शुरुआत में Facebook के इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp के लिए नया प्राइवेसी फीचर रोल आउट किया गया है। इन नई सिक्योरिटी फीचर की वजह से अब यूजर के पास अपने निजी चैट और डेटा को प्राइवेट रखने का ज्यादा कंट्रोल आ जाएगा। वाट्सऐप ने अब एक और नया My Contact Except रोल आउट किया है। Also Read - WhatsApp में जुड़ने वाला है Facebook और Instagram जैसा कमाल का फीचर, अब मैसेज पर दे पाएंगे रिएक्शन

यह प्राइवेसी फीचर पहले केवल Android डिवाइस पर WhatsApp बीटा यूजर के लिए था। अब इस फीचर को WhatsApp के डेस्कटॉप बीटा 2.2146.5 वर्जन के लिए रोल आउट किया गया है।

Also Read - WhatsApp Desktop App का बीटा वर्जन हुआ रिलीज, Windows Store से ऐसे कर सकते हैं डाउनलोड

क्या है My Contact Except फीचर?

इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप का यह नया फीचर यूजर को उसके लास्ट सीन स्टेटस, प्रोफाइल स्टेट, प्रोफाइल पोटो और अबाउट को प्राइवेट करने की सहूलियत देगा। इस फीचर के जरिए यूजर अपनी इन निजी जानकारियों को जिन्हें नहीं दिखाना चाहते हैं, उनको My Contact Except लिस्ट में डाल सकते हैं। यह ठीक WhatsApp Status के My Contact Except फीचर की तरह ही काम करेगा।

फिलहाल प्रोफाइल फोटो, प्रोफाइल स्टेटस और अबाउट के लिए एवरीवन (Everyone), माई कॉन्टैक्ट्स (My Contacts) और नो बॉडी (No Body)जैसे विकल्प मिलते हैं। इस नए फीचर के जुड़ने से यूजर के पास इन निजी जानकारियों की प्राइवेसी का और भी कंट्रोल मिल जाएगा।

हाल ही में इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप ने Android यूजर्स के लिए नया शॉर्ट कट फीचर भी रोल आउट किया है। यह नया फीचर यूजर को स्टेटस अपडेट देखते-देखते भी वीडियो कॉल को शुरू करने की सहूलियत देता है। इस फीचर को एक्सेस करने के लिए यूजर को ऐप ओपन करने के बाद ऊपर की तरफ दाहिने बने तीन डॉट्स को टैप करके इनेबल करना पड़ता है। इसके अलावा WhatsApp जल्द ही यूजर के लिए Facebook, Instagram की तरह ही मैसेज पर रिएक्शन देने वाला फीचर भी ला रहा है। इस फीचर को फिलहाल Android के बीटा वर्जन में देखा गया है।