WhatsApp अपने डेस्कटॉप यूजर्स के लिए नया अपडेट रोल आउट कर रहा है, जो एक नया प्राइवेसी फीचर लेकर आएगा। यह अपडेट लोकप्रिय इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp के यूजर्स को कुछ सिलेक्टेड कॉन्टैक्ट से अपना लास्ट साीन और प्रोफाइल पिक्चर छिपाने की सुविधा देगा। आइये, इस अपकमिंग फीचर के बारे में डिटेल में जानते हैं।

WhatsApp Web यूजर्स को मिलेगा यह नया फीचर

WABetaInfo की रिपोर्ट के अनुसार, WhatsApp Web में यूजर्स को अब प्राइवेसी सेटिंग में My Contact Except का ऑप्शन भी मिलेगा। इस नए फीचर की मदद से यूजर्स जिस कॉन्टैक्ट से चाहें, उससे अपना लास्ट सीन, अवाउट सेक्शन और प्रोफाइल पिक्चर छिपा पाएंगे। वर्तमान में इसके लिए यूजर्स को केवल everyone, my contacts और nobody का ऑप्शन मिलता है।

बता दें कि अपडेट वर्जन 2.2149.1 Android Beta और Apple iOS Beta पर एक ही फंक्शन रोल आउट करने के बाद रिलीज होने वाला है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बीटा टेस्टर को WhatsApp Web पर न तो My Contacts Except का ऑप्शन दिखाई दे सकता है और न वे इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। चाहे यह फीचर आपके व्हाट्सऐप अकाउंट पर पहले से ही इनेबल हो।

इस फीचर की भी हो रही टेस्टिंग

साथ ही जानकारी के मुताबिक, WhatsApp एंड्रॉयड डिवाइसों पर इन-ऐप कैमरा इंटरफेस का टेस्टिंग कर रहा है। फ्लैश शॉर्टकट की लोकेशन बदलने और एक बटन की डिजाइन को बदलकर यूजर्स उस ऑब्जेक्ट को और भी जल्द देख पाएंगे, जिसे वे कैप्चर करना चाहते हैं। इसके अलावा कंपनी एक और नए फीचर की टेस्टिंग कर रहा है, जो ग्रुप एडमिन को अपने द्वारा और दूसरे सदस्यों द्वारा ग्रुप में भेजे गए मैसेज को डिलीट करने की सुविधा देगा। WhatsApp में इन फीचर्स के आने के बाद यह व्हाट्सऐप यूजर्स के लिए और भी उपयोगी इंस्टेंट मैसेजिंग आप बन जाएगा।