WhatsApp अपने Apple iPhone यूजर्स के लिए चैट इंटरफेस में सुधार करने पर विचार कर रहा है। जल्द ही iOS यूजर्स को इस इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप के चैट यूजर इंटरफेस में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। नए अपडेट के साथ इस ऐप से कुछ ऑप्शन को हटा दिया जाएगा। साथ ही यूजर्स को कुछ नए ऑप्शन भी मिल सकते हैं। आइये, डिटेल में जानते हैं। Also Read - HMD Global ने लॉन्च किया नया Nokia 2760 Flip 4G फोन, चला पाएंगे WhatsApp समेत कई ऐप

WhatsApp के iOS यूजर्स इंटरफेस में होंगे ये बदलाव

WABetaInfo की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, 22.1.72 वर्जन अपडेट में चैट लिस्ट के टॉप से Broadcast Lists और New Group का सेक्शन हटा दिया जाएगा। व्हाट्सऐप में पिछले कई सालों से राइट साइड में सबसे नीचे Start New Chat का ऑप्शन मिलता है, जिस पर जाकर नए ग्रुप्स ऐड कर सकते हैं। Also Read - WhatsApp में आएगा एक मजेदार फीचर, अब नोटिफिकेशन में दिखेगी प्रोफाइल फोटो, यहां जानें कैसे?

अब Broadcast ऑप्शन के लिए भी ऐसा ही बटन मिलेगा, जो पॉप-अप के लेफ्ट साइड में दिखाई देगा। यह फीचर यजूर्स को भविष्य में आने वाले अपडेट के साथ मिलेगा। हालांकि, इस अपकमिंग अपडेट को iOS यूजर्स के लिए कब जारी किया जाएगा, अभी इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। Also Read - WhatsApp ने 17 लाख से ज्यादा भारतीय यूजर्स पर की कार्रवाई, बैन किए अकाउंट

इस फीचर की भी हो रही टेस्टिंग

इसके अलावा WhatsApp ने iOS पर एक और नए फीचर की टेस्टिंग शुरू कर दी है, जो सिस्टम नोटिफिकेशन में प्रोफाइल पिक्चर दिखाएगा। यह फीचर सबसे पहले उन डिवाइस के लिए रोल आउट किया जाएगा, जो iOS 15 पर रन करते हैं।

WhatsApp के इस अपकमिंग फीचर की मदद से इंडिविडुअल और ग्रुप चैट दोनों के लिए नोटिफिकेशन आने पर नोटिफिकेशन बार में उनकी प्रोफाइल पिक्चर दिखाई देगी। फिलहाल यह अपडेट केवल Beta टेस्टर के लिए उपलब्ध है।

इतना ही नहीं, iOS यूजर्स जल्द ही ग्रुप चैट में Mentions और Replies के बीच अंतर समझने में सक्षम होंगे। बीटा वर्जन में अगर कोई आपको रिप्लाई करता है तो आपको एक पुश नोटिफिकेशन मिलेगा। इसमें मैसेज भेजने वाले का नाम Replied to you के साथ ग्रुप का नाम भी लिखा होगा। हालांकि, अगर कोई आपको मेंशन करेगा तो उसमें Mentioned you और आपका नाम होकर आएगा। इन फीचर्स के आने के बाद ऐप आईफोन यूजर्स के लिए और भी उपयोगी हो जाएगा और वे इसका पहले से ज्यादा आसानी से यूज कर पाएंगे।