पॉपुलर इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp का इस्तेमाल हर कोई करता है। इसमें Android और iOS दोनों प्लेटफॉर्म के यूजर्स शामिल हैं। हालांकि, WhatsApp समय-समय पर पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करने वाले Android और iOS डिवाइस पर अपनी सुविधाएं बंद कर देता है। इन फोन की लिस्ट में अब कई और स्मार्टफोन के नाम जुड़ गए हैं।

WABetaInfo की लेटेस्ट रिपोर्ट की मानें, तो आने वाले महीनों में iOS 10 और iOS 11 पर चलने वाले iPhone में WhatsApp की सर्विस बंद होने वाली है। रिपोर्ट में एक स्क्रीनशॉर्ट शेयर किया गया है, जिसमें नोटिफिकेशन के जरिए जानकारी दी गई है कि 24 अक्टूबर 2022 से इन iOS पर व्हाट्सऐप की सुविधाएं बंद कर दी जाएगी। स्क्रीनशॉर्ट में iOS वर्जन की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक यह iOS 10 और iOS 11 वर्जन हैं।

