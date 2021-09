WhatsApp अपने यूजर्स के लिए एक नया कमाल का फीचर लाने की तैयारी में है। अब लोगों को इस इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप में लास्ट सीन छिपाने के लिए स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट सिलेक्ट करने का ऑप्शन भी मिलेगा। जी हां, अभी तक आप सेटिंग में जाकर लास्ट सीन छिपाने के लिए 3 ऑप्शन में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। जल्द ही यूजर्स को प्राइवेसी सेटिंग में इसके लिए My Contact Except की ऑप्शन भी दिया जाएगा। Also Read - WhatsApp चैट का बैकअप गूगल ड्राइव में लेना है बहुत आसान, बस फॉलो करें ये स्टेप्स

फिलहाल आपको My Contact, Nobody और Everyone का ऑप्शन मिलता है। My Contact सिलेक्ट करने पर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल सभी लोग आपका लास्ट सीन नहीं देख पाएंगे। इससे आप भी किसी भी व्यक्ति का लास्ट सीन नहीं देख सकेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ ही लोगों से अपना लास्ट सीन छिपाना होता है। इसके लिए कंपनी अब फीचर लेकर आ रही है।

WhatsApp में आ रहा यह नया फीचर

इस नए फीचर को कब रोल आउट किया जाएगा, यह जानकारी तो अभी नहीं है। खबरों के अनुसार, यह जल्द ही यूजर्स के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है। WaBetaInfo ने इस अपकमिंग फीचर का स्क्रीनशॉट शेयर किया है और यह भी बताया है कि यह फीचर iOS और Android दोनों डिवाइसेस के लिए आएगा। इस नए फीचर के आने के बाद से Last Seen में Everyone, My Contacts और Nobody के साथ-साथ एक और ऑप्शन My contacts Except का ऑप्शन भी मिलेगा। इससे आप तय कर पाएंगे कि कौन आपका लास्ट सीन देख सकता है।

प्रोफाइल फोटो के लिए भी आएगा ऐसा फीचर

ऐसा ही समान फीचर प्रोफाइल फोटो और अवाउट के लिए भी आएगा। अभी WhatsApp Privacy के तहत 3 ऑप्शन Last Seen, Profile Photo और About मिलते हैं। व्हाट्सऐप में कोई ऐसी सेटिंग नहीं मिलती है, जिससे आप अपना ऑनलाइन होना छिपा पाएं। ऐप आपको केवल चैट में आए मैसेज से ब्लू टिक छिपाने और लास्ट सीन हटाने के लिए ऑप्शन देता है। यह नया फीचर ऐप के iOS beta वर्जन पर स्पॉट किया गया है। यह सबसे पहले iOS यूजर्स और उसके बाद एंड्रॉयड के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार, My contacts except ऑप्शन अभी सभी के लिए उपलब्ध नहीं है। बीटा टेस्टर को भविष्य में अपडेट में यह फीचर मिलने की उम्मीद है।