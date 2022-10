WhatsApp अपने यूजर्स की प्राइवेसी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए एक नए Secure your account सेक्शन पर काम कर रहा है। भविष्य में आने वाले अपडेट के साथ इस लोकप्रिय इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप में टू स्टेप वेरिफिकेशन के लिए एक नया सिक्योर योर अकाउंट का सेक्शन दिया जाएगा। बता दें कि व्हाट्सऐप में Two Step Verification की सुविधा मिलती है। इसके जरिये यूजर्स एक पिन सेट कर सकते हैं। यह पिन 6 डिजिट का कोड डालने के बाद मांगा जाता है। इससे व्हाट्सऐप अकाउंट पर सिक्योरिटी की एक अतिरिक्त लेयर ऐड हो जाती है और कोई आसानी से आपके व्हाट्सऐप अकाउंट को हैक नहीं कर पाता है। अब इसके लिए ऐप में एक नया सेक्शन लाने की तैयारी चल रही है। आइये, डिटेल में जानें। Also Read - WhatsApp Desktop के लिए आ रहा नया फीचर, ग्रुप में ही देख पाएंगे मेंबर की प्रोफाइल फोटो

WhatsApp Secure your Account Section

WhatsApp के अपकमिंग फीचर पर नजर रखने वाली वेबसाइट WABetainfo की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी एक नए फीचर Secure your Account Section पर काम कर रहा है। फिलहाल यह डेवलपमेंट फेज में है।

एंड्रॉइड के लिए WhatsApp Beta के भविष्य में आने वाले अपडेट के साथ कंपनी ऐप के अंदर एक नया सेक्शन बनाकर यूजर्स को टू स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल करने के लिए सुझाव देने की योजना में है।

कैसे करेगा काम?

रिपोर्ट में एक स्क्रीनशॉट दिया गया है। इसमें एक Secure your Account सेक्शन दिखाई दे रहा है। इसमें यूजर्स को अधिक सिक्योरिटी के लिए Two Step Verification इनेबल करने के लिए कहा जा रहा है।

ध्यान रखें कि यह सेक्शन व्हाट्सऐप यूजर्स को दो-चरणीय सत्यापन सक्षम करने के लिए दबाव नहीं डाल रहा है क्योंकि इसमें यूजर्स को एक स्किप बटन दिया गया है। स्किप बटन के ऊपर Set Up Now का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करके two Step Verification Set कर सकते हैं।

डेस्कटॉप वर्जन के लिए आ रहा नया फीचर

WhatsApp Desktop के लिए प्रोफाइल फोटोज विदइन ग्रुप्स फीचर पर काम चल रहा है। इसे भविष्य में आने वाले अपडेट के साथ लाया जाएगा। इसके आने के बाद ग्रुप में मैसेज के साथ एक आइकन बनकर आएगा, जिसमें मैसेज करने वाले की प्रोफाइल फोटो दिखाई दे रही है।

अगर किसी मेंबर की प्रोफाइल फोटो नहीं लगी है या प्राइवेसी के चलते दिखाई नहीं दे रही है तो उसके मैसेज के सामने प्रोफाइल फोटो का आइकन आ जाएगा।