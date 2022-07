WhatsApp डिसअपियरिंग मैसेज में Kept Message फीचर आ रहा है। इस फीचर के जरिए यूजर्स अपने डिसअपियर्ड यानी गायब होने वाले मैसेज को सेव कर सकेंगे। इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप में इस नए सेक्शन के जुड़ने से यूजर अपने गायब होने वाले कन्वर्सेशन को इसमें सेव कर सकेंगे। फिलहाल इस फीचर को बीटा वर्जन में टेस्ट किया जा रहा है। kept message सेक्शन के जुड़ने से यूजर्स अपने गायब या डिसअपियर्ड हो चुके पास्ट के सभी कन्वर्सेशन को यहां देख सकेंगे। Also Read - WhatsApp ला रहा नया फीचर, देख पाएंगे कौन-कौन छोड़ चुका ग्रुप

WABetaInfo की रिपोर्ट के मुताबिक, यह फीचर अभी डेवलपमेंट फेज में है लेकिन व्हाट्सऐप यूजर्स को डिसअपियरिंग मैसेज के फ्यूचर अपडेट के तौर पर इसे डेस्कटॉप बीटा वर्जन के लिए रोल आउट कर रहा है। यूजर्स को नए अलर्ट के साथ बताया जा रहा है कि डिसअपियरिंग मैसेज में बदलाव किया जा रहा है। रिपोर्ट में ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि यह बदलाव डिसअपियरिंग मैसेज को ऑटोमैटिक डिलीट होने से बचाने के लिए लाया जाएगा। Also Read - WhatsApp पर भी बना सकेंगे अपना अवतार, कुछ ऐसा होगा ये फीचर

क्या होगा खास?

किसी भी WhatsApp कन्वर्सेशन में मौजूद हर पार्टिशिपेन्ट मैसेज को सेव और अनसेव कर सकते हैं। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि व्हाट्सऐप का यह फीचर केवल ग्रुप एडमिन के लिए होगा। इसका मतलब यह है कि इसे नए प्राइवेसी सेटिंग के तौर पर देखा जा सकता है, जिसमें ग्रुप एडमिन के पास डिसअपियरिंग मैसेज को सेव रखने का टूगल मिलेगा। Also Read - WhatsApp में आने वाला है बड़ा बदलाव, गैलरी व्यू का बदल जाएगा अंदाज

हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक, WhatsApp ने एक और फीचर टेस्ट कर रहा है, जिसमें ग्रुप चैट पार्टिशिपेन्ट उन सभी ग्रुप मेंबर्स को देख सकेंगे, जिन्होंने 60 दिनों के अंदर किसी ग्रुप को छोड़ा है। व्हाट्सऐप के इस फीचर को “past participants feature” के नाम से टेस्ट किया जा रहा है।

इस फीचर के बारे में टेस्टिंग की खबर WhatsApp के ग्रुप चैट वाले नए फीचर के बाद आई है, जिसमें यूजर किसी भी ग्रुप को बिना किसी ग्रुप मेंबर को पता चले छोड़ सकते हैं। केवल ग्रुप एडमिन को किसी ग्रुप मेंबर के ग्रुप छोड़ने के बारे में पता चलेगा। इसके अलावा इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप के लिए एक और फीचर टेस्ट किया जा रहा है, जिसमें यूजर्स किसी भी मैसेज को भेजने के दो दिन यानी 48 घंटे के बाद भी डिलीट कर सकेंगे। फिलहाल यह टाइम लिमिट केवल 1 घंटे की है।

WhatsApp इन ग्रुप चैट फीचर्स के अलावा वॉइस स्टेटर फीचर को भी टेस्ट कर रहा है, जिसमें यूजर्स स्टेटस टैब में क्विक ऑडियो नोट को रिकॉर्ड कर सकेंगे। यूजर्स इस फीचर का यूज ठीक उसी तरह कर पाएंगे, जैसा वो WhatsApp चैट विंडो में वॉइस नोट भेजने के लिए करते हैं।