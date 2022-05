WhatsApp कर रहा है नए फीचर पर काम, स्टेटस रिप्लाई की झट से होगी पहचान

WhatsApp लगातार अपने ऐप में नए फीचर्स जोड़ता रहता है। Meta अब फिर से इस मैसेजिंग ऐप के लिए एक नया फीचर डेवेलप कर रहा है, जो Status Update से जुड़ा है। Also Read - चौंकाने वाला खुलासा! हर दूसरे भारतीय की प्राइवेट फोन कॉल हो रही ट्रैक, जानें कैसे बचें?

हाल ही में WhatsApp को स्टेटस अपडेट में लिंक प्रीव्यू सिस्टम पर काम करते हुए देखा गया था। इसके साथ ही यह ऐसे फीचर पर भी काम कर रहा है, जिसकी मदद से यूजर्स चैट से दूसरे यूजर के स्टेटस अपडेट को देख पाएंगे। अब यह मैसेजिंग स्टेटस रिप्लाई इंडिकेटर फीचर पर काम कर रहा है। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं।

WABetaInfo की खबर के मुताबिक, WhatsApp एक नए स्टेटस रिप्लाई इंडिकेटर फीचर पर काम कर रहा है। पब्लिकेशन ने एक स्क्रीनशॉट के जरिए दिखाया कि अगर कोई यूजर आपके स्टेटस अपडेट पर रिप्लाई करता है तो चैट लिस्ट में उस मैसेज पर एक आइकन नजर आएगा। यह आइकन स्टेटस रिप्लाई को दर्शाएगा।

WhatsApp is working on a status reply indicator!

The reply indicator for status updates helps us understand what the recipient is referring to. It will be available in a future update of WhatsApp.https://t.co/nqLxgAloyH

— WABetaInfo (@WABetaInfo) May 30, 2022