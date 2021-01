WhatsApps new privacy policy challenged in delhi high court hear today: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) आज शुक्रवार को WhatsApp की नई प्राइवेसी पॉलिसी (WhatsApp New Privacy Policy) पर सुनवाई करेगा। दिल्ली हाईकोर्ट व्हाट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को तत्काल प्रभाव से रोकने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है। इस याचिका में मांग की गई है कि केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए जाएं कि व्हाट्सऐप अपने यूजर्स का डेटा किसी भी उद्देश्य से तीसरे पक्ष या फिर फेसबुक और उसकी सहयोगी कंपनियों के साथ शेयर न करें। Also Read - WhatsApp Privacy Policy पर सरकार ले सकती है बड़ा फैसला! हो रही मामले की 'जांच'

WhatsApp ने कुछ दिनों पहले अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव किए हैं। कंपनी अपने यूजर्स का कुछ डेटा फेसबुक और दूसरी सहयोगी कंपनियों के साथ शेयर करेगी। इन शर्तों को सभी यूजर्स को अनिवार्य रूप से स्वीकार करना होगा। यूजर्स के पास शर्तें स्वीकार करने के लिए 8 फरवरी तक का समय होगा। शर्तें एक्सेप्ट न करने वाले यूजर्स आगे व्हाट्सऐप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।

मौलिक अधिकारों का उल्लंघन

दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा गया है व्हाट्सऐप की नई पॉलिसी की कुछ शर्तें भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। कंपनी की नई पॉलिसी को लेकर दायर इस याचिका में कहा गया है कि इस तरह की मनमाना और धमकाने वाला व्यवहार लोकतंत्र में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

व्हाट्सऐप की नई पॉलिसी में क्या है?

व्हाट्सऐप ने हाल में ही अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट किया है। नई पॉलिसी के तहत वह अपने यूजर्स का डेटा फेसबुक और दूसरी कंपनियों के साथ शेयर करेगी। व्हाट्सऐप का मालिकाना हक फेसबुक के पास है।



कौन सा डेटा होगा शेयर

व्हाट्सऐप का कहना है कि वह यूजर्स का कुछ जरूरी डेटा ही फेसबुक और दूसरी सहयोगी कंपनियों के साथ शेयर करेगा। इसमें यूजर्स का फोन नंबर, प्रोफाइल फोटो और प्रोफाइल की डीटेल है। इसके साथ ही यूजर्स की डिवाइस इंफॉर्मेशन, लोकेशन और यूजर्स किस तरह से बिजनेसस के साथ इंटरैक्ट करता है इसकी जानकारी शेयर की जाएगी।

व्हाट्सऐप की सफाई

नई पॉलिसी के चलते विवाद में आने के बाद व्हाट्सऐप ने सफाई दी है। इस सफाई में व्हाट्सऐप ने कहा है कि वह पूरी पारदर्शिता के साथ बता रहा है कि वह यूजर्स का डेटा कैसे और कहां यूज करेगा। व्हाट्सऐप का कहना है कि उसके प्लेटफॉर्म व्हाट्सऐप बिजनेसेज में यूजर्स को अच्छी सेवाएं मिले इसलिए वह डेटा अपनी सहयोगी कंपनियों के साथ शेयर करेगा।

क्या व्हाट्सऐप मैसेज और कॉल रिकॉर्ड सुरक्षित हैं?

व्हाट्सऐप का कहना है कि उसके प्लेटफॉर्म पर यूजर्स की चैट पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ये चैट एंड-टू-एंड इन्क्रिप्टेड रहती है, जिसके चलते सिर्फ मैसेज भेजने और रिसीव करने वाला ही इन्हें पढ़ पाता है। व्हाट्सऐप का यह भी कहना है कि वह यूजर्स का कॉल नहीं सुनता है। इसके साथ ही व्हाट्सऐप पर भेजे गए लोकोशन भी वह नहीं पढ़ता है। व्हाट्सऐप का यह भी कहना है कि वह यूजर्स के मैसेज और कॉल लॉग भी अपने सर्वर पर स्टोर नहीं करता है।

इन देशों में लागू नहीं होगी नई पॉलिसी

व्हाट्सऐप ने यूरोपीय देशों के लिए अपनी पॉलिसी में बदलाव नहीं किए हैं। यूरोप के देशों में व्हाट्सऐप की नई शर्तें स्वीकार करना यूजर्स के लिए अनिवार्य नहीं हैं।