अब व्हाट्सएप पर भेजे गए मैसेज हो सकेंगे डिलीट, ऑफिशियली रोलआउट हुआ ‘Delete for Everyone’ फीचर

इंस्टेंट मैसेजिंग एप व्हाट्सएप ने अपने बहुप्रतीक्षित फीचर 'Delete for Everyone' फीचर ऑफिशियली रोल आउट हो गया है। इस फीचर की मदद आप सेंट मैसेज को डिलीट कर पाएंगे। इससे पहले काफी समय से यह फीचर बीटा मोड में उपलब्ध था। इस फीचर को व्हाट्सएप एंड्राइड, iOS और विंडोज फोन के साथ डेस्कटॉप पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस फीचर को इस्तेमाल करने के लिए आपको व्हाट्सएप के लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड करना होगा।

व्हाट्सएप 'Deleting Messages for Everyone' फीचर सिंगल बातचीत के साथ ही ग्रुप चैट में भी काम करेगा। इस फीचर का उपयोग करना काफी आसान है। हमने इस फीचर को इस्तेमाल करने के लिए अपने एंड्राइड फोन में व्हाट्सएप एप को अपडेट किया। इसके बाद एक अपने ऑफिशियल ग्रुप में एक चैट कर उसे डिलीट करने के लिए उस पर टैप किया।

इस टैप के बाद तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें Delete For Me, Cancel और Delete For Everyone लिखा होगा। इसके बाद आपको "Delete for everyone" पर क्लिक कर ओके पर टैप करना है। इससे आपकी चैट ग्रुप में मौजूद किसी के पास शो नहीं करेगी।

फ्लिपकार्ट पर आज से सेल के लिए उपलब्ध हुआ Google Pixel 2 स्मार्टफोन, Pixel 2 XL को कर सकते हैं प्री-आर्डर

गौर करने वाली बात है कि इस ऑप्शन का इस्तेमाल करने के लिए आपके पास सिर्फ 7 मिनट होंगे। मैसेज सेंट होने के बाद यूजर्स 7 मिनट के अंदर उसे हटा सकता है। इसके अलावा आप इस फीचर को चैट के अलावा तस्वीरें, वीडियो, GIFs, वॉयस मैसेज, कॉन्टेक्ट कार्ड्स, फाइल्स, लोकेशन पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस फीचर को iOS पर यूज कर रहे हैं तो आपको नोटिफिकेशन सेंटर से भी यह डिलीट हो जाएगा। वहीं, एंड्राइड यूजर्स पर दिखाई देगा "This message was deleted for everyone"।

