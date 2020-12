WHO ने लॉन्च किया ऑफिशियल COVID-19 ऐप, मिलेंगे कोरोनावायरस से संबंधित भरोसेमंद अपडेट्स

(विश्व स्वास्थ्य संगठन) ने ऐप का स्टेबल वर्जन लॉन्च किया है। इस ऐप में यूजर्स को कोरोनावायरस महामारी से संबंधित भरोसेमंद अपडेट्स मिलेंगे। इस ऐप को खास तौर पर कोरोनावायरस से संबंधित विश्वसनीय जानकारी को साझा करने के उदेश्य से रोल आउट किया गया है। इससे पहले भी COVID-19 से जुड़े कई और ऐप्स लॉन्च किए गए हैं लेकिन WHO का ये ऐप उन सबके मुकाबले ज्यादा विश्वसनीय अपडेट्स के साथ लोगों को जानकारी मुहैया कराएगा। Also Read - Huawei Mate 40E के लॉन्च से पहले लीक हुई स्पेसिफिकेशंस और डिजाइन, वायलेस चार्ज करेगा सपोर्ट

फीचर्स

WHO COVID-19 Updates के नाम से इस ऐप को लॉन्च किया गया है। इस ऐप के जरिए आप अपने आस-पास के कोरोनावायरस मरीजों की संख्या के बारे में विश्वसनीय जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा कोरोनावायरस से बचाव के लिए विश्वसनीय गाइडलाइंस के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यही नहीं, ये आप आपको बेसिक हाइजीन, मास्क पहनने के दिशा-निर्देश और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में भी जानकारी मुहैया कराएगा। इसके अलावा अगर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तो ये आपको ट्रैवल गाइडलाइंस के बारे में भी जानकारी देगा। साथ ही, ये कोरोनावायरस ( ) से संबंधित सवालों के भी जबाब देगा।

दोबारा किया गया लॉन्च

इस ऐप में "चेक-अप" सेक्शन भी दिया गया है जहां पर आप COVID-19 के हल्के या फिर गंभीर लक्षण के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा ऐप में सेटिंग्स ऑप्शन में आपको देशों को चुनने का विकल्प मिलेगा। इसके अलावा ऐप नोटिफिकेशन और एनालिटिक्स का भी ऑप्शन मिलेगा। WHO का ये ऐप COVID-19 से संबंधित सभी जानकारियों के लिए वन-स्टेप प्लेटफॉर्म होगा। अप्रैल में WHO ने COVID-19 ऐप को लॉन्च किया था, जिसे बाद में रीमूव कर लिया गया था। इस ऐप का स्टेबल वर्जन, अप्रैल में लॉन्च हुए ऐप की तरह ही है। हालांकि, इसमें थोड़े-बहुत बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

WHO COVID-19 ऐप को फिलहाल सभी देशों के लिए रिलीज नहीं किया गया है। इस ऐप को फिलहाल नाइजीरिया में लॉन्च किया गया है। ये ऐप इस समय पर उपलब्ध है। जल्द ही, इस ऐप को दुनिया के अन्य देशों के लिए लॉन्च किया जाएगा। ये ऐप और दोनों के लिए कम्पैटिबल है। अगर, आप नाइजीरिया में नहीं हैं तो ये ऐप आपके लिए फिलहाल उपलब्ध नहीं होगा।