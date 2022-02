दुनिया के पहले 5G स्मार्टफोन की झलक ट्विटर पर दिखी

चीनी फोन निर्माता कंपनी जेडटीई ने इस साल MWC 2017 में अपना पहला 5जी स्मार्टफोन गीगाबिट पेश किया था। जिसके साथ कंपनी ने यह भी जानकारी दी कि लाइटनिंग-फास्ट 5जी मोबाइल इंटरनेट सर्विस के 2020 तक शुरू होने की संभावना है। कंपनी के अनुसार जेडटीई गीगाबिट दुनिया का पहला स्मार्टफोन है जिसमें 5जी सपोर्ट दिया गया है। लेकिन, कंपनी ने फोन को प्रदर्शित नहीं किया था। वहीं, ट्विटर पर पहली बार 5G स्मार्टफोन की झलक दिखाई गई है। Also Read - 5G सेवा शुरू करने के लिए सरकार ने कसी कमर, मई में हो सकती है स्पेक्ट्रम की नीलामी

एलटीई के लिए मार्केटिंग लीड और क्वॉलकॉम के लिए 5G एनआर मोडेम Sherif Hanna ने सोशल मीडिया वेबसाइट ट्विटर पर एक तस्वीर ट्विट की है। इस ट्विट में Sherif ने लिखा है कि यह विश्वास करना मुश्किल है लेकिन, मेरे हाथ में दुनिया का पहला 5G स्मार्टफोन है। ट्विट में इस बात की कोई जानकारी नहीं दी गई है कि यह फोन किस कंपनी का है।

Hard to believe that I have the world’s first 5G smartphone in my hand! 😁 pic.twitter.com/b180MawEyT

— Sherif Hanna 📶 (@sherifhanna) October 25, 2017