शाओमी ने रिलीज किया Mi Fit ऐप का अपडेट, शामिल किया Mi Band 3 के लिए Night Mode

शाओमी ने अपनी Mi Fit ऐप के लिए नया वर्जन रिलीज कर दिया है। Mi Fit ऐप खासतौर पर शाओमी के स्मार्ट डिवाइस के लिए डिजाइन की गई है। इन डिवाइस में बॉडी कंपोजिशन स्केल, स्मार्ट शूज और अमेजफिट स्मार्टवॉच शामिल है।

चेंजलॉग के मुताबिक ये अपडेट शाओमी के लेटेस्ट स्मार्ट बैंड Mi बैंड 3 के लिए एक नया फीचर लेकर आती है, जिसे "Night Mode" के नाम से जाना जाता है। इस मोड में सनराइज और सनसेट के साथ ही Mi बैंड 3 की ब्राइटनेस भी अपने आप बदल जाती है। इसके अलावा चेंजलॉग के मुताबिक, इस अपडेट के बाद यूजर्स बैंड का समय अपने हिसाब से बदल सकते हैं। शाओमी ने इस अपडेट में और भी कई सुधार जोड़े हैं।

यह अपडेट Mi Fit ऐप के वर्जन को 3.4.6 पर लेकर आती है। ये नया फीचर बैंड की बैटरी बैकअप को काफी हद तक बेहतर बनाएगी। उसका कारण यह है कि अब कम रोशनी में Mi बैंड 3 की OLED डिस्प्ले की ब्राइटनेस भी कम हो जाएगी। ऐसे में बैंड की बैटरी काफी हद तक बचाई जा सकती है। ये अपडेट ऐप के फर्मवेयर को 1.5.0.2 वर्जन पर ले जाती है।

हमने ऐप को अपडेट किया और Night Mode ऑप्शन को सेटिंग में मौजूद Band Screen Lock ऑप्शन के नीचे पाया। Night Mode के अंदर जाने के बाद इसमें 3 ऑप्शन, Night Mode, Start Time और End Time मिलते हैं। Night Mode के अंदर 3 अॉप्शन दिए गए हैं, जिसमें Mode को “Turn Off”, “Turn Off after Sunset” और “Schedule Turn On Time” शामिल हैं।