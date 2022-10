Xiaomi भारत में अपनी वित्तीय सेवाएं बंद करने वाली। रिपोर्ट के मुताबिक, चीनी कंपनी ने भारत से अपनी फाइनेंशियल सर्विस को बंद करने का फैसला किया है। हाल ही में कंपनी ने Google Play Store और Mi ऐप स्टोर से फाइनेंशियल ऐप्स Mi Pay और Mi Credit को हटा लिया है। करीब तीन साल पहले शाओमी ने Mi Pay को भारत में लॉन्च किया था, जिसका इस्तेमाल बिल पेमेंट, मनी ट्रांसफर आदि जैसे कामों के लिए किया जाता था। Also Read - 50MP कैमरा, 5000mAh बैटरी, 33W फास्ट चार्जिंग और 8GB RAM वाले Redmi Note 11T 5G को सस्ते में लाएं घर, Amazon पर मिल रहा तगड़ा Discount

Reuters की रिपोर्ट के मुताबिक, Mi Pay को नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की रेकोग्नाइज्ड ऐप्स की लिस्ट से हटा लिया है। हालांकि, फिलहाल Xiaomi और NPCI की तरफ से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। Also Read - 50MP कैमरा, 128GB स्टोरेज और 5000mAh बैटरी वाले Redmi Note 11T 5G सस्ते में घर ले जाने का मौका, Amazon पर मिल रहा है तगड़ा Discount

Xiaomi के लिए भारत एक बड़ा बाजार है। पिछले कुछ महीनोंं से शाओमी सरकारी एजेंसियों के निशाने पर है। कंपनी पर FEMA (Foreign Exchange Management Act) के उल्लंघन का आरोप है। सरकारी एजेंसियों ने कंपनी द्वारा टैक्स चोरी की वजह से 5,500 करोड़ रुपये जब्त किए हैं, जिसे कोर्ट ने बरकरार रखा है। Also Read - Xiaomi 13 स्मार्टफोन 67W फास्ट चार्जिंग के साथ जल्द होगा लॉन्च, 3C सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर हुआ स्पॉट

चीनी कंपनी का कहना है कि इसकी वजह से Xiaomi को भारत में कारोबार करने में दिक्कत आ रही है। पिछले दिनों ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि शाओमी अपने ऑपरेशन को भारत से पाकिस्तान ट्रांसफर करने वाली है। हालांकि, Xiaomi India ने इसका खंडन किया है औक कहा है कि ऑपरेशन शिफ्ट करने वाली रिपोर्ट एक अफवाह है।

This tweet is completely false & baseless. Xiaomi entered India in 2014 & in less than a year, we embarked on our Make in India journey.

99% of our smartphones & 100% of our TVs are made in India. We’ll take all measures to protect our reputation from false & inaccurate claims.

— Xiaomi India (@XiaomiIndia) October 7, 2022