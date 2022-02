Instagram के नए फीचर से अब आप कर सकेंगे स्टोरी री-शेयर, जानिए कैसे

Instagram ने एक नया फीचर जोड़ा है जिसमें यूजर किसी दूसरे के पोस्ट को री-शेयर कर सकता है। Instagram में नया फीचर एड होने से अब यूजर किसी और के instagram पोस्ट को अपनी स्टोरी बना सकता है। अगर आपको किसी की स्टोरी पसंद आती है और आप उसे अपनी स्टोरी में हाइलाइट करना चाहते हैं तो आपको मौजूदा शेयरिंग अॉप्शन में जाना है और “Create a story with this post” पर क्लिक करना है। ऐसा करने से उस पोस्ट की एक नई स्टोरी बन जाएगी। आप उस पोस्ट में एक्स्ट्रा स्टिकर और टैग्स भी लगा सकते हैं। हालांकि जिसका कंटेंट आप शेयर करेंगे उस व्यक्ति का प्रोफाइल लिंक भी दिखाई देगा। Also Read - Instagram में आया नया Private Story Like फीचर, अब DM भेजे बिना स्टोरी को कर पाएंगे लाइक

इससे पहले शुरुआती वक्त में Instagram में यूजर को हर नई स्टोरी के लिए हर बार फोटो और वीडियो खींचनी पढ़ती थी। पिछले साल Instagram ने एक नया फीचर जोड़ा था जिसमें यूजर अपने मोबाइल में मौजूद फोटोे या वीडियो को अपलोड कर सकते हैं और उनमें ग्राफिक, टैग्स, हैशटैग्स और टेक्स्ट जोड़ सकते हैं।

Instagram ने कहा है कि सिर्फ पब्लिक अकाउंट के पोस्ट ही इस आॅप्शन को सपोर्ट करेंगें। अगर आपका प्राइवेट अकाउंट है तो आपको अपने कंटेंट की री-शेयरिंग से होने वाले दुरुपयोग की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर आप पब्लिक अकाउंट रखना चाहते हैं और नहीं चाहते कि लोग आपके कंटेंट को अपनी स्टोरी में पोस्ट करेें तो आप सैटिंग्स मे जाकर इस आॅप्शन को बंद कर सकते हैं।