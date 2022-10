YouTube काफी समय से अपने सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्रीमियम सर्विस को बढ़ावा देने के लिए नए-नए तरीके खोज रहा है। इसमें मल्टीपल (11 तक) अनस्किप करने वाले ऐड की टेस्टिंग भी शामिल है। अब कंपनी ने यूजर्स को प्रीमियम सर्विस की ओर बढ़ाने के लिए एक नया तरीका निकाला है। जल्द ही यूट्यूब यूजर्स को प्लटफॉर्म पर 4K वीडियो देखने के लिए पैसे खर्च करने होंगे। जी हां, यूट्यूब नॉन-प्रीमियम यूजर्स के लिए 4K वीडियो की सुविधा बंद करने की तैयारी में है। आगे आने वाले समय में अगर आप यूट्यूब पर 4K वीडियो देखना चाहेंगे तो आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना पड़ सकता है। पूरी खबर जानने के लिए नीचे पढें। Also Read - Tips: अगर बच्चे फोन में देखते हैं YouTube वीडियो, तो ऐसे बंद करें Adult कॉन्टेंट

TechCrunch की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, कई Twitter और Reddit यूजर्स ने इस वीकेंड नोटिस किया है कि YouTube नॉन-प्रीमियम यूजर्स को 4K में स्ट्रीम करने के लिए अपना फ्री प्लान को सब्सक्रिप्शन प्लान में अपग्रेड करने के लिए कह रहा है। इसके अलावा एक ट्विटर यूजर Alvin ने ट्वीट शेयर किया है। Also Read - सरकार ने 10 YouTube चैनल्स के 45 वीडियो को किया ब्लॉक, फैला रहे थे फेक न्यूज

इसमें दिए गए स्क्रीनशॉट में 4K ऑप्शन अब एक छोटे बैनर के साथ आ रहा है, जिस पर प्रीमियम लिखा है। वहीं, अन्य ऑप्शन जैसे 1440p (2K) और 1080p (FHD) सभी के लिए उपलब्ध हैं। हालांकि, फिलहाल यह साफ नहीं कि यह फीचर गूगल की यूट्यूब के साथ कोई टेस्टिंग है या फिर इसे भविष्य में यूजर्स के लिए रोल आउट किया जा सकता है। Also Read - YouTube डेस्कटॉप को मिला नया 'Download' फीचर, कई क्वालिटी में डाउनलोड कर सकेंगे वीडियो

So, after testing up to 12 ads on YouTube for non-Premium users, now some users reported that they also have to get a Premium account just to watch videos in 4K. pic.twitter.com/jJodoAxeDp

— Alvin (@sondesix) October 1, 2022