यूट्यूब के इस फीचर से कमाई होगी आसान, जानें क्या है खास

YouTube अपने प्लैटफॉर्म पर क्रीएटर्स को कई तरह के मॉनेटिजेशन ऑप्शन देता है। इनमें ऐड आने वाले पैसे के साथ लाइव स्ट्रीम पर डोनेशन और चैनल के सब्सक्रिप्शन तक शामिल हैं। अब यूट्यूब इस चैनल सब्सक्रिप्शन ऑप्शन में एक नया फीचर जोड़ रहा है। इसकी मदद से प्लैटफॉर्म पर मौजूद फैंस यूट्यूब चैनल्स के पेड सब्सक्रिप्शन को गिफ्ट कर पाएंगे।

चैनल सब्सक्रिप्शन को गिफ्ट करने का फीचर YouTube Gaming के राइवल Twitch पर लम्बे वक्त से मौजूद है। अब यह यूट्यूब पर भी शुरू हो गया है। इसकी मदद से स्ट्रीमर्स के लिए चैनल सब्सक्रिप्शन भी बढ़ते हैं और इनकी कम्यूनिटी भी मजबूत होती है। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं।

क्रीएटर्स YouTube से चैनल के पेड सब्सक्रिप्शन को गिफ्ट करने का फीचर लम्बे वक्त से मांग रहे थे। कंपनी ने जापान में कुछ चुनिंदा चैनल के सब्सक्रिप्शन गिफ्ट करने का फीचर टेस्ट किया। Engadget की ख़बर के मुताबिक, यह फीचर अभी भी बीटा स्टेज में हैं, लेकिन अब यह अमेरिका और UK में YouTube Gaming यूजर्स के लिए चालू हो गया है।

कई सारे पॉप्युलर यूट्यूबर्स ने इस अनाउन्समेंट के बारे में ट्वीट करके अपने फैंस को जानकारी दी है। @Valkyrae ने ट्वीट करके बताया कि 11 मई से मेम्बरशिप गिफ्टिंग बीटा यूट्यूब स्ट्रीमर्स के लिए शुरू हो जाएगा। इस ट्वीट को आप नीचे देख सकते हैं:

Excited to announce that starting May 11th, memberships Gifting Beta will be enabled for YouTube streams!

Been streaming on YouTube for 2.5 years and just so happy to see the platform continue to focus working on improving the streaming side of it.

Many more changes to come 🙂

— RAE (@Valkyrae) May 10, 2022