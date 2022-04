YouTube ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग की सर्विस कल यानी 12 अप्रैल को देर रात डाउन हो गई थी। कंपनी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए सर्विस में आ रही दिक्कत के बारे में जानकारी दी थी। बता दें कि रात करीब 1 बजे Google की वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में यूजर्स को लॉग-इन करने में दिक्कत आ रही थी। Also Read - Google ने बैन किए 10 पॉपुलर ऐप, कर रहे थे यूजर्स की जासूसी

Downdetector के मुताबिक, सर्विस डाउन होते ही करीब 10 हजार से ज्यादा यूजर्स ने ऐप में लॉग-इन करने में आ रही दिक्कत को रिपोर्ट किया था। हालांकि, YouTube की सर्विस अब रिस्टोर हो गई है। कंपनी ने तड़के 5:25 बजे इस बात की जानकारी ट्विटर के जरिए दी है।

यूट्यूब की सर्विस में आई दिक्कत के बाद यूजर्स ने इसे सोशल मीडिया पर रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। इसके बाद में कपनी ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से सर्विस में आई दिक्कत को बताया। कंपनी के ट्वीट करके बताया, 'हमें दुनियाभर से YouTube एक्सेस करने में आ रही दिक्कत के बारे में रिपोर्ट्स मिल रही है। यूजर्स को लॉग-इन, अकाउंट स्वीच करने और नेविगेशन एक्सेस करने में दिक्कतें आ रही हैं। हमें इस गड़बड़ी के बारे मं पता है और हम इसे जल्दी फिक्स कर रहे हैं।'

All fixed – you should now be able to log in, switch between accounts, and use the account menu & navigation bar across all services (YouTube, YouTube TV, YouTube Music, YouTube Studio) and devices.

Thank you so much for your patience 🫶 https://t.co/ytjSVnytlP

— TeamYouTube (@TeamYouTube) April 12, 2022