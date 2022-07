Electrical Two-Wheeler बनाने वाली कंपनी Ather Energy कल यानी 19 जुलाई 2022 को नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करेगी। नए मॉडल को न्यू जनरेशन 2022 450X इलेक्ट्रिक स्कूटर कहा जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नया e-scooter मौजूदा मॉडल के रिप्लेसमेंट के तौर पर लाया जाएगा। Also Read - 5 Electric Scooters Under 70000: Hero Electric Optima से लेकर Okinawa Lite तक, 70 हजार से कम में आते हैं ये इलेक्ट्रिक स्कूटर

हालांकि 2022 Ather 450X Electric Scooter के ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन और डिटेल्स का खुलासा कल किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे बड़े बैटरी पैक के साथ लॉन्च किया जा सकता है। लॉन्च होने के बाद इसका मुकाबला Ola S1 Pro से होगा।

Yes, we made a great scooter.

But, this one is better.

Tune in to the live stream to learn about the what, why, when & wtf of the all new Ather 450X Gen 3.

19th July ’22, mark your calendars, set your reminders! ⚡https://t.co/5hP3s3tvsb pic.twitter.com/PGzYlHnDuW

— Ather Energy (@atherenergy) July 16, 2022