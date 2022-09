Citroen India ने नई C5 Aircross SUV को लॉन्च कर दिया है। इस नई SUV के डिजाइन में अपडेट किया गया है। इसे साल 2021 में भारत में पेश किया था, अब इसे बेहतर बनाने के लिए अपडेट किया गया है। नए अवतार में यह SUV अब अधिक आकर्षक और शार्प नजर आती है। Also Read - Citroen C3 Aircross को रोड टेस्ट के दौरान किया गया स्पॉट, फर्स्ट लुक से डिजाइन का चला पता

Citroen C5 Aircross SUV को नया एक्लिप्स ब्लू बॉडी कलर भी दिया गया है। अब यह SUV पर्ल वाईट, पेरला नेरा ब्लैक, क्यूम्यलस ग्रे और एक्लिप्स ब्लू कलर में खरीदी जा सकती है। इसके अलावा कार में नए 18 इंच डायमंड-कट पल्सर अलॉय वील्स दिए गए हैं, जिसमें ग्राफिक एरोडायनामिक डिजाइन मिलता है। Also Read - इलेक्ट्रिक अवतार में जल्द आएगी Citroen C3 हैचबैक, Tata Tigor EV से होगा मुकाबला

Setting a new benchmark of comfort with a revolutionary new design, experience the #ComfortClassSUV like never before. Presenting the New Citroën C5 Aircross SUV. Iconic Comfort. Revolutionary Design.

Click here to book a test drive: https://t.co/uvFNYTk9lU#C5AircrossSUV pic.twitter.com/i38pwln3W4

— Citroën India (@CitroenIndia) September 8, 2022