2022 Hyundai Tucson को 13 जुलाई को पेश किया गया है। पहले इस SUV को भारत में 4 अगस्त को लॉन्च किया जाना था। हालांकि Hyundai Motor India ने इसकी लॉन्चिंग पोस्टपोंड कर दी है। कंपनी अब इसे 10 अगस्त को लॉन्च करेगी। Also Read - 2022 Hyundai Tucson की प्री-बुकिंग हुई शुरू, कीमत से भी जल्द हटेगा पर्दा

2022 Hyundai Tucson SUV दो वेरिएंट ऑप्शन- प्लेटिनम और सिग्नेचर में उपलब्ध होगी। ये दोनों वेरिएंट पेट्रोल-ऑटोमैटिक और डीजल-ऑटोमैटिक कॉन्फिगरेशन में आएंगे। Also Read - गजब लुक वाली 2022 Hyundai Tucson से हटा पर्दा, Jeep Compass को टक्कर देगी टक्कर

Hyundai Tucson में अंदर और बाहर दोनों तरफ नया डिजाइन दिया गया है। SUV में बाहरी की तरफ कई कट और क्रीज हैं जो SUV को आउटगोइंग मॉडल की तुलना में बेहतर लुक देते हैं। इसमें L-शेप के LED DRL काफी आकर्षक दिखते हैं। हुंडई नई Tucson के लिए 5 सिंगल टोन और दो डुअल-टोन कलर थीम का ऑप्शन दे रही है। Also Read - 5 Upcoming Cars In July: Tucson से लेकर Maruti Vitara तक, इस महीने भारत आएंगी ये 5 शानदार कारें, जानें डिटेल

Get ready to blaze through the roads with the dynamic all-new Hyundai TUCSON. The seamlessly integrated parametric jewel hidden lights will make you steal the show as you drive. Bookings are open.

