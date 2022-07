2022 Hyundai Tucson को भारत में पेश कर दिया गया है। कंपनी ने नई जनरेशन की Hyundai Tucson को लॉन्ग वीलबेस के साथ पेश किया है। यूरोपीय बाजारों में एसयूवी का एक छोटा वीलबेस वर्जन मिलता है। भारत में लॉन्च होने के बाद यह Jeep Compass और Citroen C5 Aircross को टक्कर देगी। इसके अलावा इसका मुकाबला Tata Harrier, MG Hector और Mahindra XUV700 से भी होगा। Also Read - बस कुछ दिन का इंतजार! जल्द लॉन्च होगी नई Hyundai Tucson, डिजाइन और फीचर्स होंगे कमाल

नई Hyundai Tucson 4630mm लंबी, 1865mm चौड़ी और 1665mm ऊंची है। वहीं इसका वीलबेस 2755mm है। यह आउटगोइंग मॉडल की तुलना में नई टूसॉन 150 mm लंबा, 15 mm चौड़ा और 5 mm ऊंचे है। इसके अलावा वीलबेस में 85mm की बढ़ोतरी की गई है। Also Read - धमाल मचाने आ रही 2022 Hyundai Tucson, सामने आई ऑफिशियल लॉन्च डेट

The all-new Hyundai TUCSON is revolutionary in every aspect. Next drives Now.

To know more, click here: https://t.co/cfukHNoWMD#Hyundai #HyundaiIndia #HyundaiTUCSON #TUCSON #NextdrivesNow #HyundaiSUVLife pic.twitter.com/qPGCaXapmH

— Hyundai India (@HyundaiIndia) July 13, 2022