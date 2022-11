Jeep India ने नई Grand Cherokee को लॉन्च कर दिया है। कंपनी पिछले जनरेशन ग्रैंड चेरोकी भारत में इंपोर्ट करके सेल कर रही थी। वहीं अब जीप नई SUV को लोकली असेंबल कर रही है। भारत पहला बाजार है जहां Jeep Grand Cherokee को उत्तरी अमेरिका के बाहर असेंबल किया जा रहा है। Also Read - Jeep Avenger: जीप की नई Electric SUV से हटा पर्दा, सिंगल चार्ज पर चलेगी 550 किलोमीटर तक की रेंज

नई Jeep Grand Cherokee के डिजाइन की बात करें तो यह विदेशों में बेची जाने वाली Grand Wagoneer की तरह दिखती है। इसका डिजाइन नए अपडेट के साथ अधिक आकर्षक नजर आता है। आइए डिटेल में जानते हैं इस नई Jeep SUV के डिजाइन, फीचर्स और कीमत के बारे में… Also Read - 2022 Jeep Grand Cherokee भारत में जल्द होगी लॉन्च, BMW X5 और Land Rover Discovery से होगी टक्कर

2022 Jeep Grand Cherokee के सामने की तरफ 7-स्लैट ग्रिल दिया गया है जो स्मूद LED हेडलैम्प्स, नीचे की ओर चौड़ी साइड और सेंट्रल एयर इंटेक्स के साथ उभरे हुए बम्पर से लैस है। इसके 2-बॉक्स प्रोफाइल में खास बेल्ट लाइन मिलती है जो हेडलैम्प्स से टेल लैंप्स तक फैली है। इसके सी-पिलर में ब्लैक-आउट हिस्से के साथ रूफ के लिए फ्लोटिंग इफेक्ट दिया गया है। ग्रैंड चेरोकी के पिछले हिस्से में स्लिम LED टेल लैंप, टेल गेट पर नंबर प्लेट हाउसिंग और चंकी रियर बम्पर है।

नई Jeep Grand Cherokee के इंटीरियर की खास बात, इसमें मौजूद मल्टीपल स्क्रीन है। इसमें एक सेंट्रल 10.1-इंच टचस्क्रीन यूनिट्स दी गई है जो HVC कंट्रोल्स को हैंडल करती है। इसमें फिजिकल बटन और डायल बने हुए हैं। इसके अलावा, फ्रंट पैसेंजर के लिए अलग से डैशबोर्ड में 10.1 इंच की स्क्रीन एम्बेडेड है।

यह फ्लैगशिप SUV 10.25 इंच के फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 10 इंच के हेड-अप डिस्प्ले, वायरलेस चार्जिंग पैड, एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो कम्पैटिबिलिटी, रियर सीट एंटरटेनमेंट स्क्रीन, पैनोरमिक सनरूफ, लेदर अपहोल्स्ट्री, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और पावर्ड टेलगेट जैसे फीचर से लैस है।

नई ग्रैंड चेरोकी में सिर्फ 2.0-लीटर, चार-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिलता है। यह यूनिट 272hp की पावर और 400Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसके इंजन को 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। इसके अलावा नई ग्रैंड में चुनिंदा टेरेन मोड भी हैं, जिनमें ऑटो, स्पोर्ट, मड/सैंड और स्नो मोड शामिल हैं।

भारत में 2022 Jeep Grand Cherokee की कीमत 77.5 लाख रुपये से शुरू है। यह कीमत एक्स-शोरूम के मुताबिक है। नई जीप ग्रैंड चेरोकी भारत में Mercedes-Benz GLE, BMW X5 और Land Rover Discovery को टक्कर देगी।

Unmatched luxury at an unbeatable price of ₹ 77,50,000 Lakh*. Reserve your #JeepGrandCherokee today.https://t.co/mnW3PkRVry pic.twitter.com/4pNji1G01z

— Jeep India (@JeepIndia) November 17, 2022