Mahindra & Mahindra ने अपनी आने वाली SUV के लिए एक नया टीजर वीडियो जारी किया है। इसका कोडनेम – Z101 है। Mahindra ने आने वाली नयी SUV को “Big Daddy Of SUVs” कहा है। टीजर वीडियो में अमिताभ बच्चन की आवाज है। Also Read - अंदर से कुछ ऐसी दिखेगी 2022 Mahindra Scorpio, लॉन्च से पहले 'सीक्रेट' तस्वीरें लीक

माना जा रहा है कि यह अपकमिंग SUV नई जनरेशन की Mahindra Scorpio है, जिसकी टेस्टिंग काफी समय से की जा रही है। एसयूवी के न्यू-जनरेशन मॉडल की ऑफिशियल डिटेल्स अब तक सामने नहीं आई हैं, लेकिन इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर में खास बदलाव किए जाएंगे। स्कॉर्पियो के बढ़े हुए साइज और अधिक पावरफुल इंजन के साथ आएगी।

A big-bang created our universe. This big-bang will shake the SUV-verse. #BigDaddyOfSUVs #ComingSoon

