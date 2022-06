Mahindra and Mahindra अगले कुछ हफ्तों में स्कॉर्पियो को नया जनरेशन अपडेट देने जा रही है। नए वर्जन को Scorpio-N नाम दिया गया है। नई स्कॉर्पियो को बेहतर स्टाइल, अपमार्केट इंटीरियर और अधिक पावरफुल इंजन के साथ लाया जाएगा। Also Read - Mahindra Bolero Neo Plus: जल्द ही नए अवतार में आएगी महिंद्रा बोलेरो, एक साथ 9 लोग कर सकेंगे सवारी

2022 Mahindra Scorpio N के ऑफिशियल लॉन्च से पहले ही इसके बारे में काफी सारी डिटेल्स सामने आ चुकी हैं। लेटेस्ट लीक के मुताबिक इस SUV में ADAS (एडवांस ड्राइवर असिस्ट सिस्टम) और पैनोरमिक सनरूफ नहीं मिलेंगे। जाहिर है स्कॉर्पियो के शुरुआती लीक्स में SUV में ये दोनों फीचर मिलने की बात सामने आई थी। हालांकि हालिया लीक्स में इन दावों को खारिज कर दिया गया है। Also Read - Anand Mahindra पर फिर छाया Scorpio का जादू, SUV का 7 सेकेंड का वीडियो देख फैन हुए

नई स्कॉर्पियो में Mahindra XUV700 की तरह 12-स्पीकर सोनी ऑडियो सिस्टम के साथ 3डी साउंड स्टेजिंग, एप्पल कारप्ले के साथ इंफोटेनमेंट और एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम जैसे फीचर्स मिलेंगे। Also Read - Mahindra Scorpio N को लेकर कंपनी ने दिया एक और हिंट, जानिए इसमें क्या होगा खास

नई 2022 महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन में ब्राउन लेदर इंटीरियर, पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, टिल्ट और टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग वील, नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल की सुविधा मिलेगी। सेफ्टी के मामले में अपकमिंग SUV में 6 एयरबैग, एबीएस, ईबीडी और ईएसपी फीचर मिलेंगे।

दावा किया जाता है कि एसयूवी अपने सेगमेंट में हाइजेस्ट कमांडिंग सीटिंग के साथ आएगी। इसका मैनुअल वर्जन 17-इंच ड्यूल-टोन अलॉय वील्स और ऑटोमैटिक वर्जन 18-इंच डुअल-टोन यूनिट्स के साथ आएगा।

