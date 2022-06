भारतीय बाजार के लिए Mahindra जल्द ही नई जनरेशन की स्कॉर्पियो लॉन्च करने वाली है। इसे Scorpio N कहा जाएगा। महिंद्रा की तरफ से नई SUV का टीजर करने के बावजूद, स्कॉर्पियो एन के टेस्टिंग मॉडल अभी भी स्पॉट किए जा रहे हैं। एक हालिया लीक में इसके टेस्टिंग मॉडल के इंटीरियर डिटेल से देखा गया है। Also Read - Mahindra Bolero Neo Plus: जल्द ही नए अवतार में आएगी महिंद्रा बोलेरो, एक साथ 9 लोग कर सकेंगे सवारी

एक वीडियो में Scorpio N का इंटीरियर साफ तौर पर देखा जा सकता है। इस वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड किया गया है। इसे पुणे के पास चाकन में शूट किया गया है। इसी सेकेंड रो दूसरी रो में एक बेंच सीट के बजाय दो अलग-अलग कैप्टन सीट्स मिलती हैं। बेंच सीट्स की तुलना में कप्तान सीटें अधिक स्पेस और कम्फर्ट देती हैं। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक SUV का एक वेरिएंट बेंच सीट के साथ भी आएगा। Also Read - 2022 Mahindra Scorpio N में नहीं मिलेंगे ये दो खास फीचर, लीक में हुआ खुलासा

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि टेस्टिंग मॉडल के रियर में एसी वेंट और ब्लोअर कंट्रोल दिए गए हैं। इसमें मोबाइल को चार्ज करने के लिए USB टाइप-सी पोर्ट और सामान स्टोर करने के लिए सीट पॉकेट दिया गया है। SUV में पर्याप्त लेगरूम मिलता है। इसके साथ महिंद्रा वन-टच फोल्ड और टम्बल फंक्शन दे रही है ताकि पैसेंजर तीसरी रो में आसानी से अंदर जा सकें। इसके अलावा SUV का टेलगेट साइड से खुलता है। हालांकि कार का बूट स्पेस काफी कम है। Also Read - Anand Mahindra पर फिर छाया Scorpio का जादू, SUV का 7 सेकेंड का वीडियो देख फैन हुए

तस्वीरों के मुताबिक Mahindra Scorpio N में स्टीयरिंग वील, वाइपर, हेडलैंप और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर फीचर्स XUV700 के MX वेरिएंट से लिए गए हैं। इसमें एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ एक नया टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाएगा।

न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो का इंजन थार और XUV700 सजैसा होगा। हालांकि, पावर और टॉर्क आउटपुट अलग हो सकता है। लीक की गई जानकारी से पता चलता है कि इसे 2.0-लीटर पेट्रोल और 2.2 लीटर डीजल इंजन ऑप्शन के साथ पेश किया जा सकता है।

— Mahindra Scorpio (@MahindraScorpio) May 28, 2022