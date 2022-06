Mahindra अपनी मोस्टअवेटेड SUV Scorpio N को लॉन्च की तैयारी जोरशोर से कर रही है। महिंद्रा इस कार को नए डिजाइन और फीचर्स के साथ अपडेट करने वाली है। मौजूदा जनरेशन की स्कॉर्पियो को अब से Scorpio Classic के नाम से जाना जाएगा। Also Read - Upcoming cars in June: Kia EV6 से लेकर Scorpio N तक, इस महीने धमाका करने आ रहीं ये 5 कारें

जैसे-जैसे Mahindra Scorpio N की लॉन्च डेट नजदीक आ रही है, कंपनी इसके नए-नए टीजर जारी कर रही है। कंपनी ने ‘बिग डैडी’ कही जाने वाली 2022 स्कॉर्पियो का एक और टीजर जारी किया है। टीजर में इसके इंटीरियर की हल्की झलक देखी जा सकती है। इसके मुताबिक नई स्कॉर्पियो न सिर्फ बाहर से बड़ी बल्कि अंदर से भी काफी बड़ी होगी। देखिए इस शानदार SUV का नया टीजर… Also Read - Mahindra Scorpio-N में मिलने वाले हैं कई जबरदस्त फीचर, लीक वीडियो में दिखा इंटीरियर

महिंद्रा अपनी नई स्कॉर्पियो एन की सेफ्टी को लेकर कई शानदार अपडेट लाने वाली है। इसे ADAS (एडवांस ड्राइवर असिस्ट सिस्टम) के साथ पेश किया जाएगा, जो XUV700 पर भी मिलता है। इसमें लेन कीपिंग असिस्ट, एक्टिव क्रूज कंट्रोल और हाई बीम असिस्ट के साथ इमरजेंसी ब्रेकिंग, ट्रैफिक साइन रिकग्निशन, ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, ड्राइवर स्लीव्स सिस्टम और ब्लाइंड-स्पॉट असिस्ट जैसे फीचर्स दिए जाएंगे।

इसके अलावा SUV में 6/7 एयरबैग, एबीएस, ईबीडी और ईएसपी की भी पेशकश की जाएगी।

Mahindra Scorpio N को 2.2 लीटर डीजल और 2 लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ लॉन्च किया जा सकता है। इसके साथ 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन दिया जा सकता है।

