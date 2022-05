Mahindra ने घोषणा की है कि उसकी अपकमिंग Z101 एसयूवी, जिसे पहले नई जनरेशन की Scorpio कहा जा रहा था, का नाम Mahindra Scorpio-N रखा जाएगा। नई महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन एसयूवी के लिए ग्लोबल शुरुआत 27 जून को होगी और इसके बाद कीमत की अनाउंसमेंट होने की संभावना है। Also Read - 2022 Mahindra Scorpio इस तारीख को होगी लॉन्च, जानिए इस धांसू SUV में क्या होगा खास

नई स्कॉर्पियो-एन को मौजूदा स्कॉर्पियो से ऊपर और पॉपुलर XUV700 से थोड़ा नीचे रखा जाएगा। नई स्कॉर्पियो-एन के कुछ वेरिएंट मौजूदा स्कॉर्पियो के टॉप ट्रिम्स और XUV700 के लोअर से मिड-वेरिएंट को ओवरलैप कर सकते हैं।

नई स्कॉर्पियो-एन को पूरी तरह से नया डिजाइन मिलता है जो स्कॉर्पियो की नई जनरेशन की तरह दिखता है। हालांकि नई स्कॉर्पियो-एन पर कई डिजाइन डिटेल हैं जो ऑरिजनल एसयूवी से मिलते जुलते हैं।

स्कॉर्पियो-एन का इंटीरियर, काफी आलीशान होगा। SUV को डैशबोर्ड पर एक बड़ा टचस्क्रीन सेंटरस्टेज मिलेगा, यूनिट उतनी बड़ी नहीं होगी जितनी XUV700 पर देखी गई है। हाई वेरिएंट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ आएंगे। स्विचगियर को कुछ नए Mahindra मॉडल जैसे Marazzo, XUV700 और Thar के साथ शेयर किया जाएगा।

2022 Mahindra Scorpio में अधिक पावरफुल मोटर्स होंगे। इसका पेट्रोल वेरिएंट 2.0L टर्बो mStallion यूनिट के साथ और डीजल मॉडल 2.2L mHawk यूनिट के साथ मिलने उम्मीद है। यह पहले से ही XUV700 और थार पर मौजूद हैं। स्कॉर्पियो के पावर आउटपुट थार जैसे होने की उम्मीद है। गियरबॉक्स ऑप्शन्स में 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक शामिल होंगे, जिसमें ऑफ-रोड ड्राइविंग मोड के साथ कुछ वेरिएंट पर फोर-व्हील ड्राइव की पेशकश की जा सकती है।

लॉन्च होने के बाद Mahindra Scorpio-N का मुकाबला Tata Harrier, MG Hector Plus और Hyundai Alcazar से होगा।

जैसा कि Mahindra ने अपनी अपकमिंग SUV का टीजर जारी करना शुरू कर दिया है, आने वाले दिनों में Scorpio-N के बारे में अधिक जानकारी सामने आने की उम्मीद है।

