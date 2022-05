Mahindra & Mahindra जल्द ही अपनी पॉपुलर स्कॉर्पियो एसयूवी का नया मॉडल पेश करने वाला है। 2022 Mahindra Scorpio N का लॉन्च 27 जून 2022 को होगा, जहां कंपनी इस नए वीइकल की कीमत अनाउंस करेगी। अब महिंद्रा ने अमिताभ बच्चन की आवाज के साथ इस SUV का नया टीजर पेश किया है। Also Read - 2022 Mahindra Scorpio के साथ बिकता रहेगा पुराना मॉडल, नाम हो जाएगा Scorpio Classic

इस टीजर में नई स्कॉर्पियो के लुक को करीब से दिखाया गया है। अमिताभ बच्चन ने भी इस टीजर क्लिप को अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट से रीपोस्ट किया है। यहां पर इस गाड़ी को सभी SUVs का बाप बताया जा रहा है। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - Mahindra Scorpio-N: नई स्कॉर्पियो से नहीं हटेगी आपकी नजर, तस्वीरों में देखें धमाकेदार लुक

अमिताभ बच्चन की आवाज में बताया Big Daddy of SUVs

2022 Mahindra Scorpio N के नए टीजर के शुरुआती 45 सेकंड में काले रंग की इस एसयूवी को अलग-अलग ऐंगल से दिखाया गया है। इसके बाद अमिताभ बच्चन में सुनाई पड़ता है, “मुबारक हो बाप हुआ है। नाम है N, Scorpio N।” Also Read - 2022 Mahindra Scorpio के धमाकेदार लुक से उठा पर्दा, Scorpio-N नाम से होगी लॉन्च

इसके बाद ये कहते हैं, “The Big Daddy of SUVs is here।” मतलब कि एसयूवीज का बाप यहां हैं। इसके साथ ही स्क्रीन पर The Daddy of SUVs, 27 जून की लॉन्च डेट और Mahindra & Mahindra का नया लोगो लिखकर आता है।

आपको बताते चलें कि इससे पहले भी 2022 Mahindra Scorpio N के टीजर आ चुके हैं। इसके साथ ही इस कार की बुकिंग पहले ही चुनिंदा डीलरशिप पर शुरू हो चुकी है। हाल ही कंपनी ने यह भी बताया कि स्कॉर्पियो के नए मॉडल के आने के बाद पुराना मॉडल भी बिक्री के लिए मौजूद रहेगा। मौजूदा मॉडल का नाम अब Mahindra Scorpio Classic होगा।

क्या होगा 2022 Mahindra Scorpio N में खास

2022 की नई Mahindra Scorpio N को नई डिजाइन मिली है। इस SUV में 18-इंच के अलॉय वील, नया वर्टिकल स्लेट ग्रिल, क्रोम ट्रीटमेंट के साथ डबल-बैरल हेडलैंप डिजाइन, रीडिजाइन किए गए साइड-हिंगेड टेलगेट और महिंद्रा का नया लोगो शामिल होंगे।

नए मॉडल में स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरामिक सनरूफ, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल और थर्ड रो एसी वेंट के साथ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। सेफ्टी के मामले में भी इस एसयूवी को अपग्रेड मिला है।

Mahindra Scorpio N पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट में आएगी। इसका पेट्रोल मॉडल 2.0L टर्बो mStallion यूनिट के साथ आएगा। डीजल मॉडल 2.2L mHawk यूनिट के साथ आएगा। दोनों एंजन 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ उपलब्ध होंगे।