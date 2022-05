2022 Mahindra Scorpio को मौजूदा मॉडल के मुकाबले शानदार अपडेट मिलने की उम्मीद है। कंपनी अपनी इस अपकमिंग कार को ‘Big Daddy of SUV’ के तौर पर ऐडवरटाइज कर रही है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि New Scorpio अपने सेगमेंट में सबसे बड़ी SUV में से एक होगी। वहीं इसका भड़कीला फ्रंट-बम्पर इसे जबरदस्त लुक देता है। Also Read - डीलरशिप लेवल पर शुरू हुई 2022 Mahindra Scorpio की प्री-बुकिंग, जानें कब होगी लॉन्च

अपकमिंग कार को लेकर टीम Mahindra ने भी टीजर जारी करना शुरू कर दिया है। ऐसे में उम्मीद है कि नई स्कॉर्पियो को जल्द लॉन्च किया जा सकता है। इसी के साथ SUV के नए लीक्स और स्पाईशॉट्स भी इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं। महिंद्रा की तरफ से शेयर किए गए टीजर का नया सेट SUV की दिलचस्प डिटेल की ओर इशारा करता है, जो इसकी सेफ्टी रेटिंग से जुड़ी है।

2022 Mahindra Scorpio की सेफ्टी रेटिंग

जैसा कि मौजूदा स्कॉर्पियो ने Global NCAP में 0 स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल करते हुए खराब परफॉर्म किया था। अब ऐसा लगता है कि महिंद्रा Global NCAP सेफ्टी रेटिंग टेस्ट से निपटने के लिए तैयार है। पिछले कुछ सालों से Mahindra और Tata ने भारत में सेफ्टी कार उपलब्ध कराने की दौड़ में सबसे आगे हैं। दोनों मेकर्स की कारों ने लगातार हाई सेफ्टी रेटिंग हासिल की है।

उम्मीद है कि नई स्कॉर्पियो भी XUV700 और XUV300 की तरह ही 5 स्टार रेटिंग हासिल करेगी। महिंद्रा का नया टीजर एक हाई सेफ्टी स्कोर की तरफ इशारा करता है।

2022 Mahindra Scorpio के फीचर्स

हम उम्मीद करते हैं कि महिंद्रा 2022 Scorpio को कई जबरदस्त फीचर्स के साथ पेश करेगी। स्पाईशॉट्स ने पहले ही खुलासा किया है कि 2022 स्कॉर्पियो को एक सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इलेक्ट्रिक सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल और एक वर्टिकल माउंटेड बड़ा टचस्क्रीन सिस्टम मिल सकता है। इसके अलावा 2022 स्कॉर्पियो में वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो और एलेक्सा कनेक्टिविटी जैसे फीचर भी मिलने की उम्मीद है।

महिंद्रा 2022 स्कॉर्पियो को 6 और 7 सीटर कॉन्फिगरेशन में पेश करेगी।

2022 Mahindra Scorpio का इंजन

नई स्कॉर्पियो में हम उन इंजनों की उम्मीद करते हैं जो पहले ही Mahindra Thar और XUV700 पर मिलते हैं। इनमें एक 2 लीटर टर्बो पेट्रोल मोटर और दूसरा 2.2 लीटर टर्बो एमहॉक डीजल इंजन शामिल है। पावर और टॉर्क आउटपुट की डिटेल फिलहाल सामने नहीं आई है। ट्रांसमिशन ऑप्शन में 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक टॉर्क कन्वर्टर यूनिट शामिल होंगे।